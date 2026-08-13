Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Otwarte • Otwarte do 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - pt.: 10:00 - 18:00
sob. - niedz.: 10:00 - 20:00

Specjalne godziny otwarcia sklepu

śr., 12 sie - wt., 18 sie: 10:00 - 20:00

Usługi

  • Karty upominkowe Nike

    Karty upominkowe Nike

    Ten sklep akceptuje karty upominkowe kupione w innych sklepach Nike i na stronie Nike.com w lokalnej walucie.

  • Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Ten sklep przyjmuje zwroty zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

    Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

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