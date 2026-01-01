NIKE換季優惠店 新竹復興

NIKE換季優惠店 新竹復興

Zamknięty • Otwarte jutro od 12:00

竹北市復興三路二段 6+PLAZA購物廣場1樓

編號105-1/105-2號單元

新竹縣, 台湾, 30273, TW

+886 3-6580351

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 12:00 - 21:00
pt.: 12:00 - 21:30
sob.: 11:00 - 21:30
niedz.: 11:00 - 21:00

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