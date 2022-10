Model Air Max 1 „Kiss of Death” to owoc pierwszej współpracy Nike i CLOT. Projektanci obu marek inspirowali się akupunkturą – chińską metodą leczenia, która jest niezwykle ważnym elementem kultury tego kraju. Wyrazisty nosek został wykonany z półprzezroczystego plastiku, przez który widać było wkładkę z oznaczonymi punktami nacisku. Dodatkowo w środku półprzezroczystej podeszwy zewnętrznej znajdowały się obrazki przedstawiające parę ludzkich stóp. Model „Kiss of Death” z 2006 r. wyznaczył początek wspólnej przygody obu marek, opartej na zagłębianiu się w tradycyjną kulturę chińską.