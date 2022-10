1079,00 zł

Istotą hasła All For One („Wszyscy za jednego”) jest zwyczaj oddawania tego, co się wcześniej dostało, tak jak w przypadku oryginalnego modelu Air Force 1, który już od lat przechodzi z pokolenia na pokolenie. W celu upamiętnienia tej tradycji współzałożyciel marki CLOT, Edison Chen, połączył siły z Nike, aby stworzyć model Air Force 1 CLOT.



Potrójna kolorystyka czerpie inspirację z trzech sił napędowych – rozwoju, szacunku i wdzięczności. Unikatowy fason jest pokryty wzorzystym materiałem, którzy można rozedrzeć, żeby odkryć kolejną warstwę, co nawiązuje do idei niezbadanych pokładów kreatywności.



Jako nestor społeczności kreatywnej Szanghaju Edison przekazuje swoją wiedzę kolejnym pokoleniom i zachęca je do odkrywania swoich ukrytych talentów.