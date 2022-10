Dzięki zastosowaniu technologii Flyknit model Air Jordan XXXII „Russ” – wyrażający uznanie dla Russella Westbrooka, jednego z największych sportowców i jego bezkompromisowego podejścia do gry – wznosi się na nowy poziom. Połączenie różnych materiałów i kultowe detale, którymi wyróżniały się pierwsze i jedyne w swoim rodzaju luksusowe buty do koszykówki, wyraźnie nawiązują do modelu Air Jordan II.