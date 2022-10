Air Jordan XXXII to zaawansowany model, który doskonale sprawdzi się również poza boiskiem. Pierwszymi butami, które wyróżniały się tą cechą, był model Air Jordan II. Prezentowana wersja z niską cholewką stanowi rozwinięcie tej idei, które osiągnięto bez utraty sportowego charakteru. Klasyczne detale nawiązują do pionierskiego modelu luksusowych butów do koszykówki, a czerwono-czarna kolorystyka to element głęboko zakorzeniony w historii linii Jordan.