Prezentowana wersja butów Air Jordan XXXII nawiązuje do momentu, w którym Michael Jordan swoje doświadczenie z boiska zaczął wykorzystywać w roli właściciela klubu. Dzięki amortyzacji Zoom Air i technologii FlightSpeed zapewniają doskonałą dynamikę, a cholewka Flyknit dostosowana do wymogów linii Jordan idealnie dopasowuje się do stopy. Czarno-białą kolorystykę urozmaicają odcienie turkusu i fioletu.