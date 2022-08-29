Zabawa zaczyna się od Ciebie
Trenowanie dzieci: moc zabawy
Program „Trenowanie dzieci: moc zabawy” został opracowany, aby pomóc trenerkom i trenerom łączyć zabawę i sport, dzięki czemu aktywność fizyczna będzie dla dzieci jeszcze bardziej przyjemna i łatwo dostępna.
Dzieci uwielbiają się bawić. Chęć do uprawiania sportu można w nich obudzić przy użyciu odpowiednich narzędzi treningowych. Każdy może to zrobić, Ty też! Dostępny w aplikacji Nike Training Club program „Trenowanie dzieci: moc zabawy” pomoże Ci zmotywować dzieci do ruchu poprzez zabawę, wyzwania i ćwiczenia sprawnościowe. Opracowaliśmy go we współpracy z Leeds Beckett University oraz ICOACHKIDS, działającą na całym świecie organizacją non-profit zajmującą się sportową edukacją. Wszystko to jest częścią zobowiązania Nike Made to Play, którego celem jest zachęcanie dzieci do aktywności.
Czy wiesz, że zabawa to jeden z podstawowych sposobów uczenia się, socjalizacji i wykorzystywania wyobraźni? Rozbudzanie u dzieci chęci do zabawy od najmłodszych lat może przełożyć się na lepszą kondycję psycho-fizyczną w ich dalszym życiu. Nasz program składa się z trzech modułów opracowanych w taki sposób, by zapewnić Ci wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, pokazując im nieskończoną radość płynącą z zabawy. Każdy moduł zawiera krótkie filmiki edukacyjne, dzięki którym dowiesz się, jak wielka moc kryje się w zabawie, a także uzyskasz instrukcje i wskazówki ekspertów dotyczące treningów.
Moduł 1: Czas na zabawę
Celem tego modułu jest rozwój umiejętności dzieci związanych z utrzymywaniem ciała w stabilnych pozycjach, zarówno podczas dynamicznych, jak i statycznych aktywności. Opierają się one na budowaniu siły i sprawności ruchowej. Zobaczysz, jak można w ciekawy sposób włączyć zabawę do normalnego treningu, dbając równocześnie o podtrzymanie zainteresowania u dzieci.
Moduł 2: Osiąganie odpowiedniego poziomu
W tym module nacisk położony jest na rozwój wydajności ruchowej poprzez pracę nad koordynacją i szybkością – kluczowymi elementami sportów. Nie jest łatwo sterować zmieniającymi się pozycjami ciała, odpowiednio wykorzystywać swoje umiejętności, a zwłaszcza utrzymywać skupienie przez określoną ilość czasu. Zamiana ćwiczeń w zabawę to niezawodny sposób na podtrzymanie zaangażowania u dzieci. Znajdziesz tu wskazówki, które możesz zastosować do wielu sportów i treningów. Spodziewaj się więc dużo biegania i skakania.
Moduł 3: Wspinanie się na wyżyny
W tym module dowiesz się, jak sprawić, aby dzieci mogły dłużej dawać z siebie wszystko podczas aktywności – ich wytrzymałość będzie rozwijana oczywiście przez zabawę. Chodzi o to, by nie przestawały trenować – a do tego konieczna jest umiejętności wykonywania powtórzeń w dłuższym przedziale czasowym. Pokażemy Ci więc, jak włączyć do swoich treningów różne gry i ćwiczenia o niskiej i wysokiej intensywności, aby zwiększyć wytrzymałość tlenową, beztlenową i mięśniową.