Zabawa zaczyna się od Ciebie

Program „Trenowanie dzieci: moc zabawy” został opracowany, aby pomóc trenerkom i trenerom łączyć zabawę i sport, dzięki czemu aktywność fizyczna będzie dla dzieci jeszcze bardziej przyjemna i łatwo dostępna.

Dzieci uwielbiają się bawić. Chęć do uprawiania sportu można w nich obudzić przy użyciu odpowiednich narzędzi treningowych. Każdy może to zrobić, Ty też! Dostępny w aplikacji Nike Training Club program „Trenowanie dzieci: moc zabawy” pomoże Ci zmotywować dzieci do ruchu poprzez zabawę, wyzwania i ćwiczenia sprawnościowe. Opracowaliśmy go we współpracy z Leeds Beckett University oraz ICOACHKIDS, działającą na całym świecie organizacją non-profit zajmującą się sportową edukacją. Wszystko to jest częścią zobowiązania Nike Made to Play, którego celem jest zachęcanie dzieci do aktywności.

Czy wiesz, że zabawa to jeden z podstawowych sposobów uczenia się, socjalizacji i wykorzystywania wyobraźni? Rozbudzanie u dzieci chęci do zabawy od najmłodszych lat może przełożyć się na lepszą kondycję psycho-fizyczną w ich dalszym życiu. Nasz program składa się z trzech modułów opracowanych w taki sposób, by zapewnić Ci wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, pokazując im nieskończoną radość płynącą z zabawy. Każdy moduł zawiera krótkie filmiki edukacyjne, dzięki którym dowiesz się, jak wielka moc kryje się w zabawie, a także uzyskasz instrukcje i wskazówki ekspertów dotyczące treningów.