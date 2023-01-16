Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023
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Nike FC
FM Broadcast: w jaki sposób piłka nożna łączy czarną diasporę
Gdy w tle rozgrywany jest elitarny turniej, FM Broadcast i Nike FC rozmawiają z autorką brytyjskiej wersji platformy Versus Mayową Quadri, Niemcem Johnem Adekunlem, byłym zawodnikiem Darwin FC, współzałożycielką Les Hijabeuses Founé Diawarą z Francji i grającym w Premier League napastnikiem Taiwo Awoniyim z Nigerii o sportowych i życiowych doświadczeniach. Cel? Wziąć pod uwagę różne punkty widzenia w rozmowie o piłce nożnej, aby stworzyć lepszą przyszłość, w której znajdzie się miejsce dla każdej osoby.
Przyszłość inkluzywnego sportu i inkluzywnej kultury
FM Broadcast to nasz program, w którym prowadzimy rozmowy na konkretne tematy z osobami ze świata sportu, aktywizmu i twórczości inspirującymi nas do spoglądania w przyszłość.