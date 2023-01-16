Nike FC

Gdy w tle rozgrywany jest elitarny turniej, FM Broadcast i Nike FC rozmawiają z autorką brytyjskiej wersji platformy Versus Mayową Quadri, Niemcem Johnem Adekunlem, byłym zawodnikiem Darwin FC, współzałożycielką Les Hijabeuses Founé Diawarą z Francji i grającym w Premier League napastnikiem Taiwo Awoniyim z Nigerii o sportowych i życiowych doświadczeniach. Cel? Wziąć pod uwagę różne punkty widzenia w rozmowie o piłce nożnej, aby stworzyć lepszą przyszłość, w której znajdzie się miejsce dla każdej osoby.