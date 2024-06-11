List do starszej siebie: historia pewnej nastolatki

Mam nadzieję, że pamiętamy, aby traktować się z wyrozumiałością. Cały czas staram się pokazywać nastolatkom takim jak ja, że nie ma nic złego w tym, że coś nam się nie udaje. Czasami mam jednak problem, aby sama o tym pamiętać.



Bywa, że się stresuję i czuję się przytłoczona, gdy szkoła, bieganie i wszystko inne się na siebie nakłada. Mam wtedy do siebie pretensje, choć nie powinnam. Mam nadzieję, że w przyszłości pamiętamy, że to czas jest dla nas, a nie odwrotnie. Że niezależnie od tego, z jakimi przeciwnościami będziemy się mierzyć (na bieżni i poza nią), uda nam się dojść tam, gdzie chcemy być.