Znajdź swój styl

„Jeśli chodzi o styl, to jestem bardzo kolorową osobą. I to maksymalnie”.



Funmi mówi, że w butach Nike the Air Max Dn czuje się, jakby chodziła po chmurach. Nie jest więc zaskoczeniem, że jej stylizacje są kolorowe jak tęcza. „Jeśli chodzi o styl, nigdy nie będę ograniczać swojej kreatywności”.



Jeśli lubisz odważne i wyraziste stylizacje, zainspiruj się tym, co wybiera Funmi. Baw się akcesoriami i kolorami, aż znajdziesz to, w czym poczujesz się dobrze.