Znajdź swój styl

W znalezieniu swojego stylu nie pomoże Ci żaden magiczny przepis. Styl się zmienia, dojrzewa, czasami w czwartek ma zupełnie inną formę niż w środę.
Jednak niezależnie od tego, w jaki sposób ewoluuje Twój styl, jedna kwestia powinna pozostać bez zmian: noś rzeczy, które dodają Ci pewności siebie do bycia sobą.
Zespół Nike spędził dzień z trzema nastolatkami, które zdradziły nam kilka trików i wskazówek pomocnych przy zabawie stylem z modelem Air Max Dn.
Postaw na warstwy
„Dzięki warstwom moje stylizacje ożywają: buty Air Max Dn, szerokie jeansy i koszulka o skróconym kroju z wystającym kołnierzykiem od koszuli”.
Wystarczy kreatywnie podejść do tworzenia warstw, a od razu ta jedna koszulka (albo spódnica, spodnie lub inne ubranie) z samego tyłu szafy zacznie sprawdzać się w tysiącu różnych odsłon.
„Buty Nike Air Max Dn nadają całej stylizacji sportowy charakter, który uwielbiam” – opowiada nam Sophie. Lubi zakładać koszulę z kołnierzem pod obszerny T-shirt lub krawat pasujący do butów – i tak oto jej styl wchodzi na wyższy poziom.
Moodboard Funmi
„Jeśli chodzi o styl, to jestem bardzo kolorową osobą. I to maksymalnie”.
Funmi mówi, że w butach Nike the Air Max Dn czuje się, jakby chodziła po chmurach. Nie jest więc zaskoczeniem, że jej stylizacje są kolorowe jak tęcza. „Jeśli chodzi o styl, nigdy nie będę ograniczać swojej kreatywności”.
Jeśli lubisz odważne i wyraziste stylizacje, zainspiruj się tym, co wybiera Funmi. Baw się akcesoriami i kolorami, aż znajdziesz to, w czym poczujesz się dobrze.
Wygoda poza swoją strefą komfortu
„Nigdy nie widziałam butów dla nastolatek takich jak te. Od razu rzuciły mi się w oczy. No i są TAKIE wygodne”.
Dysponowanie parą wygodnych sneakersów, które sprawdzą się w różnych stylizacjach, ułatwia mieszanie różnych elementów.
„Noszę praktycznie wszystko, począwszy od streetwearowych rzeczy, a skończywszy na ubraniach z lat 70.” – mówi nam Bella. Łączy więc obszerne fasony z dopasowanymi koszulkami zakładanymi pod bluzę, a na sam koniec wkłada buty Air Max Dn, które zapewniają jej wygodę i dodają kolorów jej stylizacjom.
Nikt nie musi ograniczać się do jednego stylu. Dziś ubieramy się tak, jak chcemy. A jutro budzimy się i robimy to jeszcze raz.