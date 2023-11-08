Mam na imię Fleur. Mam 15 lat i tańczę.

Noszenie stylowych ubrań, gdy tańczę, pomaga mi wyrażać siebie. Dzięki nim jestem pewniejsza i czuję więź z kulturą. To część mojej sztuki.

Najważniejsze jest dla mnie tworzenie jedynej w swoim rodzaju garderoby, która pasuje do mojej osobowości.

Pokażę Wam kilka stylizacji, które sprawiają, że od razu mam ochotę się poruszać!

Gdy jestem na parkiecie, uwielbiam połączenie obszernych spodni (nie ma nic wygodniejszego) i T-shirtów, które nadają całości kobiecy charakter.