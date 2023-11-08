Kroki? Są. Energia? Jest. Stylizacje? SĄ!
Przywitaj się ze stylizacjami, które dają nastoletniej tancerce Fleur Zwartkruis pewność siebie na parkiecie.
Mam na imię Fleur. Mam 15 lat i tańczę.
Noszenie stylowych ubrań, gdy tańczę, pomaga mi wyrażać siebie. Dzięki nim jestem pewniejsza i czuję więź z kulturą. To część mojej sztuki.
Najważniejsze jest dla mnie tworzenie jedynej w swoim rodzaju garderoby, która pasuje do mojej osobowości.
Pokażę Wam kilka stylizacji, które sprawiają, że od razu mam ochotę się poruszać!
Gdy jestem na parkiecie, uwielbiam połączenie obszernych spodni (nie ma nic wygodniejszego) i T-shirtów, które nadają całości kobiecy charakter.
Na górę lubię zakładać sweter, który dodaje mi swagu. Oczywiście obowiązkowym elementem jest też para butów Air Force 1.
Gdy chcę, aby stylizacja naprawdę wyrażała mnie w 100%, stawiam na wyraziste kolory i, co najważniejsze, akcesoria.
Z biegiem lat mój styl się zmienia. W jednych ubraniach czuję się bardziej komfortowo, a w innych – mniej. Nie ma w tym nic złego. Lubię szukać własnej drogi i się wyróżniać. Próbuję różnych rzeczy i staram się być wersją siebie, która najbardziej mi odpowiada.
Jeśli szukasz nowych stylizacji, polecam zacząć od sneakersów. W końcu będziesz je nosić naprawdę często, niezależnie od tego, jak się ruszasz. Moje ulubione modele to Dunk i Air Force 1. Wszyscy się jednak różnimy. Nie jesteś tu wyjątkiem 🫰
Fleur x