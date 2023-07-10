Grace Geyoro: Cel idealny

Mistrzyni środka boiska
Grace Geyoro to wojowniczka, która decyduje o tempie gry – prawdziwa władczyni środka pola. Gdy ma piłkę przy nodze, wszystko może się zdarzyć. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tej fantastycznej zawodniczce z Francji.
Zobacz zwinność Grace
Model Phantom Luna zaprojektowany z myślą o zwinnych ruchach i dynamicznych zwrotach pozwala Grace Geyoro zachować koncentrację oraz kontrolę nad wydarzeniami w środku pola. Wszystko dzięki jej słynnej mieszance kreatywności i siły. Tobie też się to przyda?
„Jako pomocniczka uwielbiam stwarzać sytuacje bramkowe moim koleżankom. Lubię też zdobywać bramki, rozgrywać i sprawiać, że nasza gra toczy się płynnie”.
– Grace Geyoro
Reprezentacja Francji w piłce nożnej kobiet
Allez Les Bleus!
Czas, aby drużyna Les Bleues przejęła scenę! Dopinguj Grace i jej drużynę w stroju reprezentacji Francji 2023.
Niech Twoje ciało zapłonie
Dzięki temu treningowi obwodowemu na siłę prowadzonemu przez Grace Geyoro i jej trenerkę Edwige Ahonto zaangażujesz całe ciało, a w szczególności ramiona. Trening znajdziesz w aplikacji Nike Training Club.