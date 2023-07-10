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Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2023
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Mistrzyni środka boiska

Grace Geyoro to wojowniczka, która decyduje o tempie gry – prawdziwa władczyni środka pola. Gdy ma piłkę przy nodze, wszystko może się zdarzyć. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tej fantastycznej zawodniczce z Francji.

Grace Geyoro: Cel idealny

Zobacz zwinność Grace

Model Phantom Luna zaprojektowany z myślą o zwinnych ruchach i dynamicznych zwrotach pozwala Grace Geyoro zachować koncentrację oraz kontrolę nad wydarzeniami w środku pola. Wszystko dzięki jej słynnej mieszance kreatywności i siły. Tobie też się to przyda?

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„Jako pomocniczka uwielbiam stwarzać sytuacje bramkowe moim koleżankom. Lubię też zdobywać bramki, rozgrywać i sprawiać, że nasza gra toczy się płynnie”.

Grace Geyoro: Cel idealny

– Grace Geyoro
Reprezentacja Francji w piłce nożnej kobiet

Grace Geyoro: Cel idealny

Allez Les Bleus!

Czas, aby drużyna Les Bleues przejęła scenę! Dopinguj Grace i jej drużynę w stroju reprezentacji Francji 2023.

Przeglądaj stroje reprezentacji narodowych
Grace Geyoro: Cel idealny

Niech Twoje ciało zapłonie

Dzięki temu treningowi obwodowemu na siłę prowadzonemu przez Grace Geyoro i jej trenerkę Edwige Ahonto zaangażujesz całe ciało, a w szczególności ramiona. Trening znajdziesz w aplikacji Nike Training Club.

Ruszaj się z GraceWyświetl więcej sportowców i sportowczyń

Data pierwszej publikacji: 10 lipca 2023