Les Hijabeuses: Founé Diawara opowiada o walce z uprzedzeniami

Po roku ćwiczeń z drużyną pojawiła się na boisku, gotowa do zagrania w swoim pierwszym prawdziwym meczu. Jednak gdy wychodziła na murawę, została zatrzymana przez sędziego.



„Nie możesz nosić hidżabu, to niedozwolone” – usłyszała.



Serce Founé zamarło. Jej hidżab był ważnym symbolem jej muzułmańskiej wiary i częścią jej tożsamości. Nie mogła go zdjąć, by grać. Spędziła mecz na ławce. Była smutna i zła.



„Chciałam po prostu grać. Chciałam tylko wnieść coś do swojej drużyny” – mówi.



Zamiast pogrążyć się w smutku, Founé pozwoliła, by do akcji wkroczyły jej naturalne zdolności przywódcze. Usłyszała o kampanii poświęconej powstrzymywaniu dyskryminacji w sporcie kobiet i skorzystała z okazji, by do niej dołączyć.