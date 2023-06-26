Les Hijabeuses: Founé Diawara opowiada o walce z uprzedzeniami

Historie wybrane przez Rebel Girls
Founé Diawara
Dorastając, Founé Diawara czuła się jak outsiderka ze względu na swoją tożsamość kulturową. Pewnego dnia jej perspektywa zmieniła się jednak na lepsze. Dowiedz się, jak viralowa kampania w mediach społecznościowych doprowadziła ją do stanowiska wiceszefowej Women’s football community.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, Francja. Urodzona 4 października 1999 roku. Ilustracje: Lauwaart.
Jako druga najstarsza z siedmiorga rodzeństwa Founé była urodzoną liderką. Jej ciekawska natura sprawiała, że dla młodszego rodzeństwa była doskonałym wzorem do naśladowania. Zawsze uczyła się nowych rzeczy – często wielu w tym samym czasie! W 2014 roku mistrzostwa świata kobiet zainspirowały ją do podjęcia kolejnego nowego hobby: piłki nożnej.
W wieku czternastu lat Founé po raz pierwszy dołączyła do klubu piłkarskiego. Bycie częścią drużyny było ekscytujące! Każdy ruch – drybling po boisku, podanie do koleżanki z drużyny i wbicie piłki do siatki z hukiem – był dla niej jak piękny, wyćwiczony taniec.
„Chcemy, aby kobiety nie musiały rezygnować ze swojej tożsamości”.
Po roku ćwiczeń z drużyną pojawiła się na boisku, gotowa do zagrania w swoim pierwszym prawdziwym meczu. Jednak gdy wychodziła na murawę, została zatrzymana przez sędziego.
„Nie możesz nosić hidżabu, to niedozwolone” – usłyszała.
Serce Founé zamarło. Jej hidżab był ważnym symbolem jej muzułmańskiej wiary i częścią jej tożsamości. Nie mogła go zdjąć, by grać. Spędziła mecz na ławce. Była smutna i zła.
„Chciałam po prostu grać. Chciałam tylko wnieść coś do swojej drużyny” – mówi.
Zamiast pogrążyć się w smutku, Founé pozwoliła, by do akcji wkroczyły jej naturalne zdolności przywódcze. Usłyszała o kampanii poświęconej powstrzymywaniu dyskryminacji w sporcie kobiet i skorzystała z okazji, by do niej dołączyć.
Ruch rozpoczął się od filmiku na Instagramie na temat obowiązującego we Francji zakazu noszenia hidżabów w meczach piłki nożnej. Founé obserwowała, jak z całego kraju napływają komentarze. Kobiety dzieliły się własnymi historiami o dyskryminacji i o tym, jak zakaz zmusił je do rezygnacji z uprawiania sportu.
Founé kontynuowała walkę o sprawę, stając na czele Les Hijabeuses, społeczności piłkarskiej, w której kobiety mogą nosić swoje hidżaby. Między treningami Founé studiuje na uniwersytecie prawa człowieka. Pracuje na rzecz przyszłości, w której kobiety nigdy nie będą musiały poświęcać części swojej tożsamości, aby robić to, co kochają.