Emma Raducanu: odpuszczanie pogoni za perfekcją

Podczas mistrzostw świata można mieć poczucie, że to nie miejsce na błędy. Ale Emma Raducanu wie, że nie ma czegoś takiego jak perfekcja – aby prawdziwie się rozwijać, należy odpuścić i wskoczyć w nieznane.



W najnowszym odcinku z serii „Nad czym pracujesz?” spotkaliśmy się z czołową w Bromley tenisistką zawodową, Emmą Raducanu. Zabrała nas na pierwszy kort tenisowy, na którym kiedykolwiek grała, i podzieliła się z nami najwcześniejszymi wspomnieniami dotyczącymi chęci bycia najlepszą. „Byłam taką małą perfekcjonistką. Wpadałam w szał, kiedy nie mogłam trafić piłką we właściwe miejsce”.



Od tamtej pory wiele się jednak wydarzyło, a ona nauczyła się, że doskonałość nie jest punktem docelowym. Droga rozwoju wiąże się z wieloma wzlotami i upadkami – na tym właśnie polega osiąganie celów. „Myślę, że nastawienie na perfekcję zdecydowanie pomogło mi osiągnąć to, co osiągnęłam... ale nauczenie się odpuszczania pomogło mi nawiązać kontakt z tą Emmą, którą chcę być i tą, którą jestem teraz”.