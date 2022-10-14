Kiedy Ellen była młoda, nie mogła usiedzieć w miejscu. Grała w netball, brała lekcje tańca i ćwiczyła skok w dal. Była w ciągłym ruchu! Jej ulubionym miejscem w szkole była sala gimnastyczna.



Przez długi czas Ellen myślała, że pewnego dnia będzie musiała zrezygnować ze skakania na zakurzonej skoczni i zamienić cudownie wyczerpujące próby taneczne na bardziej tradycyjną ścieżkę kariery, na przykład bycie księgową. Jednak w miarę dojrzewania wyobrażała sobie, w jaki sposób mogłaby kontynuować swoją pasję po zakończeniu szkoły. Kim mogłaby zostać? Profesjonalną sportowczynią? Sędzią? Dziennikarką sportową?