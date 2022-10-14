Historie wybrane przez Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi wiedziała, że jest w stanie osiągnąć sukces w każdej dziedzinie, w którą się zaangażuje. Przeczytaj o tym, jak jej pasja do skoków w dal, tańca i netballu inspiruje ją do zachęcania dziewcząt na całym świecie do uprawiania sportu.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Afryka Południowa. Urodzona: 16 lutego 1989 roku. Ilustracje: Cecilia Puglesi.
Kiedy Ellen była młoda, nie mogła usiedzieć w miejscu. Grała w netball, brała lekcje tańca i ćwiczyła skok w dal. Była w ciągłym ruchu! Jej ulubionym miejscem w szkole była sala gimnastyczna.
Przez długi czas Ellen myślała, że pewnego dnia będzie musiała zrezygnować ze skakania na zakurzonej skoczni i zamienić cudownie wyczerpujące próby taneczne na bardziej tradycyjną ścieżkę kariery, na przykład bycie księgową. Jednak w miarę dojrzewania wyobrażała sobie, w jaki sposób mogłaby kontynuować swoją pasję po zakończeniu szkoły. Kim mogłaby zostać? Profesjonalną sportowczynią? Sędzią? Dziennikarką sportową?
„Chodzi o Ciebie. Możesz zostać tym, kim sobie tylko wyobrazisz”.
Pewnego dnia, podczas meczu netballu Ellen wpadła na genialny pomysł: mogę pomóc innym dziewczynom nauczyć się kochać sport tak bardzo jak ja!
Ellen wiedziała, że wiele dziewcząt obawia się sportu. Martwią się, że nie są wystarczająco dobre, aby grać. Wierzyła, że poprzez sport może zaszczepić w dziewczynach pewność siebie. Postanowiła zostać społeczną trenerką netballu.
Podczas meczów Ellen dopingowała swoje podopieczne z linii bocznej.
„Świetny chwyt! Doskonałe podanie!” – krzyczała, gdy zawodniczki precyzyjnie przestrzegały zasad gry w netball, biegały po boisku, zatrzymywały się w przypadku złapania piłki i ostrożnie celowały, by zdobywać kolejne punkty.
Z czasem coraz więcej dziewcząt odkrywało, że mogą być świetne w sporcie, tak jak ich trenerka. Ellen nie chciała, by jej ważna praca się skończyła. Dołączyła więc do Sportstec, organizacji charytatywnej pomagającej wspierać sportowczynie. Ellen współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami, tworząc programy wychowania fizycznego, które pomagają dziewczętom w rozwoju.
Każdego dnia jest dumna ze swojej pracy i z siebie, że swoje życie oparła na prawdziwym powołaniu.