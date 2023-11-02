Eliud Kipchoge

Odpoczywaj tak dobrze, jak się ścigasz

Większość biegaczy i biegaczek nie traktuje odpoczynku poważnie. Przyjmuje się, że nie jest on częścią „treningu”. Tymczasem odpoczynek daje większe możliwości, pozwala zachować zdrowie, a ostatecznie przekłada się na szybkość i satysfakcję w dniu zawodów.