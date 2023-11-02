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Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2023
Czas czytania: 4 min

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Mądrości Eliuda

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    Dzięki cierpliwości szybciej zrealizujesz swoje plany

    Jeśli biegasz, musisz wykazywać się cierpliwością. Ciężko jest zachować wytrwałość, a postępy przychodzą powoli. Aby dać sobie szansę na długoterminowy sukces, trzeba zmienić podejście i znaleźć radość w ciągłym rozwoju.

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    Spróbuj zobaczyć magię, a nie odległość

    Wiara we własne możliwości jest niezbędna, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Gdy patrzysz na swoje biegowe wyzwania, musisz wierzyć w siebie, ufać swoim decyzjom i zachować dyscyplinę – bez tego nie uda Ci się przekroczyć linii mety.

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    Odpoczywaj tak dobrze, jak się ścigasz

    Większość biegaczy i biegaczek nie traktuje odpoczynku poważnie. Przyjmuje się, że nie jest on częścią „treningu”. Tymczasem odpoczynek daje większe możliwości, pozwala zachować zdrowie, a ostatecznie przekłada się na szybkość i satysfakcję w dniu zawodów.

Kolekcja sygnowana przez Eliuda

Eliud Kipchoge, Z NAMI OD 20 LAT

Kolekcja sygnowana przez Eliuda

Z NAMI OD 20 LAT

Kolekcja dla każdego biegacza i każdej biegaczki stworzona z inspiracji etosem Eliuda Kipchoge.

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    Nowe sukcesy

Data pierwszej publikacji: 2 listopada 2023