Treningstipset alle løpere trenger

Hva er den raskeste måten å bli lei av en sang du synes er fin? Spill den igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det samme gjelder for løping, sier Chris Bennett, Global Head Coach for Nike Running.



«Hvis du løper de samme 5 km hver dag, hvor er gleden i det?» spør han. «Det eneste du oppnår, er å ha fullført enda en løpetur. Det er viktig å variere løpingen så mye man kan, for å holde på interessen.» Og ifølge Derek Samuel, lisensiert fysioterapeut og medlem av Nike Performance Council, er det helt nødvendig dersom du ønsker å bli en bedre løper.



«Hvis du leter etter en nye stimuli, kan du prøve å ta kortere steg, og se om det føles bedre for kroppen din», sier Samuel. «Eller du kan prøve å ikke hoppe like mye når du driver kroppen fremover. Hodet ditt skal ikke bevege seg opp og ned mer enn 4 til 6 centimeter. Disse justeringene kan gi en bedre følelse i kroppen din», sier han, «og det er noe som kan gjøre at du vil komme til å løpe mer eller oftere.»



«Det beste av alt er at det å variere rutinen din gir næring til både muskler og sinn», sier dr. Brett Kirby, som forsker på menneskelig ytelse ved Nike Sport Research Lab. «Hvis vi bare spiser pølser hver dag, blir ikke kroppene våre eksponert for alle de andre næringsstoffene som den trenger», sier Kirby. «For å være en generelt sunn løper, må drivstoffet bestå av mange forskjellige næringsstoffer.»