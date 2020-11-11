Treningstipset alle løpere trenger
Veiledning
Gjør denne enkle endringen i løpeturene dine, så vil du oppleve at du får mer moro ut av løpingen, yter mer og holder deg sunnere.
Hva er den raskeste måten å bli lei av en sang du synes er fin? Spill den igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det samme gjelder for løping, sier Chris Bennett, Global Head Coach for Nike Running.
«Hvis du løper de samme 5 km hver dag, hvor er gleden i det?» spør han. «Det eneste du oppnår, er å ha fullført enda en løpetur. Det er viktig å variere løpingen så mye man kan, for å holde på interessen.» Og ifølge Derek Samuel, lisensiert fysioterapeut og medlem av Nike Performance Council, er det helt nødvendig dersom du ønsker å bli en bedre løper.
«Hvis du leter etter en nye stimuli, kan du prøve å ta kortere steg, og se om det føles bedre for kroppen din», sier Samuel. «Eller du kan prøve å ikke hoppe like mye når du driver kroppen fremover. Hodet ditt skal ikke bevege seg opp og ned mer enn 4 til 6 centimeter. Disse justeringene kan gi en bedre følelse i kroppen din», sier han, «og det er noe som kan gjøre at du vil komme til å løpe mer eller oftere.»
«Det beste av alt er at det å variere rutinen din gir næring til både muskler og sinn», sier dr. Brett Kirby, som forsker på menneskelig ytelse ved Nike Sport Research Lab. «Hvis vi bare spiser pølser hver dag, blir ikke kroppene våre eksponert for alle de andre næringsstoffene som den trenger», sier Kirby. «For å være en generelt sunn løper, må drivstoffet bestå av mange forskjellige næringsstoffer.»
Den enkle forandringen
Prøv noe nytt neste gang du løper.
Her er den spennende delen: Den nye tingen kan være hva som helst. «Valgene dine er ikke bare raskere eller lenger», sier Bennett. «Du kan løpe i motsatt retning. Løp på sti. Bytt musikk.»
Det som gjør selv små endringer effektive, er at de hjelper deg med å oppleve løping på en annen måte, sier Bennett. Og det er det som vil oppmuntre deg til å gjøre det igjen og igjen og igjen og igjen.
«Du kan løpe i motsatt retning. Løp på sti. Bytt musikk.»
Chris Bennett
Global Head Coach for Nike Running
Flere tips for fremgang
01. Spor hva du har gjort.
Det beste er å variere treningen lenge før du begynner å tenke huff, denne løpeturen nå igjen? Bennett foreslår at du prøver noe nytt hver gang du trener: Løp raskere, ta en ny rute, prøv en ny distanse – og at du loggfører løpeturen og hvordan den føltes. Og når de nye tingene også begynner å føles lett eller rutinemessig, så gjør du bare noe nytt igjen.
02. Endre terreng.
Løp på stier, sand, gress eller steiner. «Variasjonen gjør det ikke bare morsommere», sier Samuel. «Å løpe på forskjellige underlag kan også styrke andre muskler på nye måter, og gir kroppen din en ny mulighet til å forbedre sitt potensial og bli enda sterkere.»
03. Fokuser på mer enn statistikk.
Du trenger ikke å glemme tiden helt, men ikke vær besatt av den. Hvis du pleier å løpe med musikk, kan du sette sangene dine i en annen rekkefølge, prøve en ny spilleliste, høre på et album fra start til slutt eller ikke høre på musikk i det hele tatt til en forandring. «Det som er flott, er at små endringer som disse gir store gevinster i løpsopplevelsen din», sier Bennett. «Og det holder løpingen din ny og spennende.»