Avslappet, men bedre
Stylet av: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu, kjent for høyt tempo og konkurranseinstinkt på banen, er svært disiplinært og nådeløs. WNBA-stjernens personlige stil avslører imidlertid en mykere, mer avslappet Sabrina – en som lever for avslappende vibber og ikke er redd for å bruke joggebukser som et statement.
Det viktigste for Sabrina er komfort. Hun beskriver hverdagsstilen som avslappet og uanstrengt, med basisplagg som hvite, anvendelige T-skjorter. Og skoene? «Air Max-sneakers er favoritten. De kan brukes til praktisk talt alt.»
«Jeg bruker fortsatt Nike-reisesweatsuitsene mine fra Oregon. Det er sentimentalt!»
Sabrina Ionescu
Sabrina har mest selvtillit når hun kombinerer de mest komfortable sweatpantsene med noe strukturert med tett passform – den ultimate blandingen av komfortabelt og avslappet.
For å heve stilen blander Sabrina materialer med forskjellige teksturer. Valg for umiddelbar chic: svart bomberjakke.
Når det kommer til farge, holder Sabrina seg til de nøytrale tonene. Hun velger nedtonede farger sammen med basisplagg i svart og hvitt. «Jeg er ikke så glad i sterke farger. Jeg liker dempede pasteller. Lyserosa er favoritten.»
Finnes det et plagg hun ikke kan fordra? «Bare jeans», sier hun. «Det er ikke like komfortabelt. Jeg går heller i joggebukse. Det er sånn sanne atleter tenker», sier hun spøkefullt.
Se hva Sabrina velger når hun skal ha noe avslappet, og kjøp stilen hennes nå.