Når det kommer til farge, holder Sabrina seg til de nøytrale tonene. Hun velger nedtonede farger sammen med basisplagg i svart og hvitt. «Jeg er ikke så glad i sterke farger. Jeg liker dempede pasteller. Lyserosa er favoritten.»

Finnes det et plagg hun ikke kan fordra? «Bare jeans», sier hun. «Det er ikke like komfortabelt. Jeg går heller i joggebukse. Det er sånn sanne atleter tenker», sier hun spøkefullt.

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