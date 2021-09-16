Det er noe vi ikke burde bekymre oss over, men vi skjønner godt at du gjør det. Du trener ikke for å vise deg frem, og hvis brystvortene er synlige gjennom toppen din, kan du føle deg usikker og selvbevisst. Den beste løsningen her er å prøve en sports-BH med innlegg eller et tykkere materiale.

Hvis du er ute etter både mye støtte og god tildekking, er Nike Alpha et godt valg. Nettingmønsteret over skålene skjuler brystvortene, mens overlaget over brystet minimaliserer bevegelse, hindrer at brystene tyter ut og gir ekstra støtte slik at du kan føle deg sikker når du beveger deg. Rival er også en vinner, med formede skåler slik at du føler deg tildekket samtidig som den viser de naturlige formene dine.

One Piece Pad Bra er en super BH med middels støtte hvis du ønsker beskyttelse som er lettvint. Den kommer med ett innlegg som er enkelt å sette inn i BH-en, og som kan tas ut hvis det blir varmt.

BH-er med lett støtte er ofte laget av tynnere materiale, og selv om de ser pene ut, dekker de ikke så godt. Men Nike Indy UltraBreathe er i særklasse. I tillegg til å se superfin ut, er den lett polstret og med et tynt nettingoverlag. Den er laget for å holde deg sval og komfortabel og har den ekstra fordelen at brystvortene holdes skjult.

Hvis du har en favoritt-sports-BH som viser mer enn du ønsker, kan du kjøpe «nipple covers», eller brystvorte-skjulere. De er kanskje ikke det mest behagelige å gå med, men de lar deg i hvert fall bruke sports-BH-er uten å være redd for at du viser for mye.