Spørsmålene du aldri stiller
Brystvorter, former og trening uten undertøy
Velkommen til Spørsmålene du aldri stiller. Her svarer vi på alle mulige spørsmål om bryster, sports-BH-er og trening.
Kanskje er du ikke så bevisst på det før noen plutselig stiller deg et sånt spørsmål, og da tenker du: «Hm jo, det er jammen sant.» Vi skal ta fatt i disse spørsmålene og dekke:
- Er det noen andre som blir selvbevisste over brystvorter som synes gjennom sports-BH-en?
- Hvordan kan jeg støtte formene mine når jeg trener?
Burde jeg trene med undertøy?
1. Er det noen andre som blir selvbevisste over brystvorter som synes gjennom sports-BH-en?
Det er noe vi ikke burde bekymre oss over, men vi skjønner godt at du gjør det. Du trener ikke for å vise deg frem, og hvis brystvortene er synlige gjennom toppen din, kan du føle deg usikker og selvbevisst. Den beste løsningen her er å prøve en sports-BH med innlegg eller et tykkere materiale.
Hvis du er ute etter både mye støtte og god tildekking, er Nike Alpha et godt valg. Nettingmønsteret over skålene skjuler brystvortene, mens overlaget over brystet minimaliserer bevegelse, hindrer at brystene tyter ut og gir ekstra støtte slik at du kan føle deg sikker når du beveger deg. Rival er også en vinner, med formede skåler slik at du føler deg tildekket samtidig som den viser de naturlige formene dine.
One Piece Pad Bra er en super BH med middels støtte hvis du ønsker beskyttelse som er lettvint. Den kommer med ett innlegg som er enkelt å sette inn i BH-en, og som kan tas ut hvis det blir varmt.
BH-er med lett støtte er ofte laget av tynnere materiale, og selv om de ser pene ut, dekker de ikke så godt. Men Nike Indy UltraBreathe er i særklasse. I tillegg til å se superfin ut, er den lett polstret og med et tynt nettingoverlag. Den er laget for å holde deg sval og komfortabel og har den ekstra fordelen at brystvortene holdes skjult.
Hvis du har en favoritt-sports-BH som viser mer enn du ønsker, kan du kjøpe «nipple covers», eller brystvorte-skjulere. De er kanskje ikke det mest behagelige å gå med, men de lar deg i hvert fall bruke sports-BH-er uten å være redd for at du viser for mye.
2. Hvordan kan jeg støtte formene mine når jeg trener?
Vi får mange spørsmål om trening med en større byste eller en større kropp generelt. La oss snakke om former.
Når du har mer kropp – enten det er byste, rumpe eller hva det måtte være – har du litt mer å holde styr på når du beveger deg. Vi er her for å hjelpe deg med å omfavne kurvene dine med sports-BH-er som kan få deg til å føle deg trygg, komfortabel og støttet – uansett aktivitet og uansett form.
Mye å holde styr på
Jo større byste, jo mer sprett og desto mer støtte trenger du. Du har helt sikkert vært klar over dette siden gymmen på skolen, men spretting kan gjøre vondt. Ta vare på brystene dine ved å velge en BH med mye eller middels støtte. Alternativene for lett støtte er fine, men gir ikke så mye støtte, så det anbefales ikke alltid for D-skåler og over. Gode BH-er for støtte er Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha og Nike FE/NOM Flyknit.
Nike Dri-FIT Rival har justerbare stropper og individuelle skåler, slik at brystene dine føles støttet hver for seg. Nike Alpha er et supert alternativ siden den dekker godt. Sports-BH-en Nike FE/NOM Flyknit er en av våre bestselgere, med pustende materiale og bryterrygg for ubegrensede bevegelser.
3. Burde jeg trene med undertøy?
Undertøy under treningstøyet er en personlig preferanse, med mindre vi snakker om BH-er. Det er aldri nødvendig å kjøre to lag. Hvis du har den rette sports-BH-en, er det alt du trenger på overkroppen for å støtte brystene dine.
Men når det kommer til underkroppen, har du alternativer. Hvis du hater synlige truselinjer, kan du godt droppe undertøyet hvis du har riktig leggings … og med det mener vi en som er laget av et mykt, komfortabelt materiale som transporterer bort fukt (slik som Nike Dri-Fit-serien vår), og som selvsagt ikke er gjennomsiktig!
Deretter må du tenke på hygiene. Undertøyet med rett pusteevne holder deg beskyttet der nede. Gå for et bomullsmateriale som er mykt mot huden for ultimat komfort og pusteevne. Hvis du bestemmer deg for å droppe undertøyet, må du alltid vaske leggingsen mellom treningsøktene. Soppinfeksjoner forekommer i varme, fuktige omgivelser, så å sitte og slappe av i svett treningstøy er ikke så smart.
Det finnes ikke noe rett eller galt her, men G-strenger kan gi friksjon under intense treningsøkter, noe som kan skjære huden og føre til infeksjoner. Men til syvende og sist handler det om personlige preferanser.
Se andre Spørsmål du aldri stiller for å finne svar på vanlige spørsmål om BH-er, bryster og trening.