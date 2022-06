FM Broadcast presenterer: We Are Born Ready

Jentene har kommet – født klare til å knuse rekorder, sikre seire og styre spillet. Likevel er det slik at jenter dropper ut av idrett dobbelt så ofte som gutter i en alder av 14 år. La oss sammen sørge for at de har en sterk tilstedeværelse innen idrett ved å gi dem støtten de fortjener. Dette starter med trenere som bygger selvtilliten deres, roser evnene deres og knytter sterke bånd – både på og av banen.

De gode nyhetene er at det ikke er nødvendig med et nasjonalt søk for å finne den mest egnede treneren. For med litt veiledning, så kan den treneren være deg. Ta en kikk på Made to Play for å finne ut hvordan du kan bli den beste treneren for atletene i lokalmiljøet ditt.