Bra By Trina: et brev til en yngre utgave av meg selv

Kjære lille-Tri,

Husker du da du gikk med gutteklær for å prøve å skjule kroppen din, og påstod at du bare «elsket guttestilen»? Eller hva med den ene gangen på ferie for nesten 18 år siden, da du dekket badedrakten med et håndkle og insisterte på at du var kald? Jenta mi, det var over 20 grader! Hvem prøvde du å lure?

Jeg forstår deg godt. Akkurat nå gjør kroppen din ting du ikke helt forstår. Så jeg hadde lyst til å skrive til deg for å gi deg litt sårt tiltrengt trøst og trygghet over det som føles som en skremmende overgang.

For det første bør du vite at du vil oppleve øyeblikk hvor du føler at du heller ville hatt en annen kropp. Øyeblikk der du utvikler nye sårbarheter med den gradvise fremveksten av mer kroppshår, bevisstheten om kroppslukt, brystene dine som blir større og kurvene dine som blir enda mer tydelige. Men husk at puberteten er noe av det mest naturlige vi går gjennom for å blomstre.

Kroppen din har aldri sviktet deg!