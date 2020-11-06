Rask repetisjon fra biologitimen: Immunsystemet er et komplekst nettverk av celler og proteiner som fungerer som kroppens første (og beste) forsvarslinje mot skadelige virus og bakterier. For å gjøre det sterkere må du fokusere på andre helseområder – i dette tilfellet kosthold – som direkte påvirker nettverket.



Hvorfor har det noe å si hva du spiser? I tillegg til makronæringsstoffer, som proteiner, trenger immunsystemet ditt tilstrekkelige nivåer av viktige mikronæringsstoffer: Disse jobber sammen for å slå alarm og umiddelbart avverge angrep fra inntrengere. Men å sette sin lit til høye doser av bare ett mikronæringsstoff (som for eksempel C-vitamin) er ikke nok til å beskytte deg, sier Adrian Gombart, PhD, professor i biokjemi og biofysikk ved Linus Pauling Institute ved Oregon State University, som forsker på immunitet. Du trenger et bredt spekter av ulike styrker i forsvarshæren din, ikke bare én helt – du trenger altså et variert kosthold.