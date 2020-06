Slik takler du motgang i løpingen

03. Jobb med det du kan kontrollere

Bare fordi du ikke kan løpe slik du vil, betyr ikke det at du ikke kan forbedre prestasjonene dine. Fokuser i stedet på et annet aspekt av løpingen.



Hvis du kan løpe (selv bare noen få minutter), jobber du med teknikken. Legg merke til hva skuldrene, armene, hoftene, knærne og føttene gjør: Leder haken brystet? Hvis du kan gjøre det, lander føttene sannsynligvis under hoftene. Er skuldrene avslappede og lave, med armene bakover og ikke svingende over hele kroppen? Er hendene avslappede og glir forbi hoftene? Med disse teknikksjekkene kan du identifisere svakheter og ubalanser som du kan jobbe med når du ikke løper, sier Bennett.



Hvis du ikke kommer deg ut for å løpe, kan du øve på å puste dypt med magen: Dette hjelper deg neste gang du løper. Ved å trekke pusten dypt og kontrollert får du mer oksygen til musklene. Trekk pusten og fyll magen, og la magen presses ut. Deretter slapper du av og puster ut i noen sekunder. Prøv å gjenta dette i noen minutter. Disse dype åndedragene senker pulsen og roer deg ned når ting blir vanskelig – enten det er ute på løpetur eller i livet.



04. Feir de små seierne

Løping handler ikke bare om de raskeste tidene eller de lengste distansene. Sett deg små mål og gi deg selv belønning for å oppnå dem.



Det å sette nye målinger for suksess hjelper deg med å sette det du får ut av løpingen, i perspektiv, og det får deg til å like det enda mer.



05. Fokuser på det langsiktige målet

La oss være ærlige: Noen ganger går en treningsplan helt skeis. I stedet for å henge oss opp i skuffelsen, tar du kursendringen som en mulighet til å fokusere på det langsiktige målet og se på tilnærmingen din til trening fra en annen vinkel. Uansett hva den nye rutinen er, må du være konsekvent, og når du kan, utvikler du deg derfra.



«Konsistens er nøkkelen, men konsistens har aldri betydd konstant. Konsistens handler faktisk bare om fleksibilitet», sier Bennett. «Hvis du ikke kan løpe i 50 minutter, kan du kanskje løpe i 15 minutter. Hvis du ikke kan løpe i det hele tatt, kan du kanskje gjøre noen øvelser, danse, gå eller skrive i løpeloggen.»



Denne typen fleksibiliteten forbedrer ikke bare formen din, men den holder deg også mentalt engasjert i sporten, sier Bennett.



«Du trenger ikke å løpe hver dag for å være en løper hver dag», sier han. «Og hvis du ikke løper, kan du fortsatt få mye av det gode som en løpetur gir deg.»