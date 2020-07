Er pågangsvilje medfødt eller skapt?

Det er ikke sikkert det handler om motivasjon, men om pågangsvilje. Og det er en forskjell mellom disse.



Pågangsvilje er evnen til å jobbe innbitt mot et mål, enten det er en enkelt treningsøkt eller en ny utdanning, selv om det er ukomfortabelt eller utfordrende, sier dr. Alexandra Touroutoglou, assisterende professor i nevrologi ved Harvard Medical School. Touroutoglou ledet nylig en studie som så nærmere på dyrs og menneskers hjerne for å finne ut mer om denne egenskapen – og hvorfor noen av oss (som f.eks. crosstraining- og yoga-utøvere som øver sju dager i uken) har mer av den, mens andre regelmessig trykker på slumreknappen i stedet for å gå til treningsstudioet.



Først og fremst må du være klar over dette: Vanskelige oppgaver, som trening, aktiverer et nevralt punkt kalt anterior midcingulate cortex (eller aMCC), og hos noen er dette punktet mer utviklet. Et velfungerende aMCC kan forutse de fysiske kravene til en oppgave, og deretter effektivt rekruttere kroppens energiressurser for å håndtere den. En aMCC som derimot ikke fungerer like bra, kan overvurdere arbeidet som kreves (kostnaden) og undervurdere belønningen (fordelen).



Det som er spennende, er at akkurat som med musklene dine, kan denne viljen trenes, oppdaget teamet til Touroutoglou. «Det kan være mulig å øke funksjonaliteten til aMCC, og som et resultat av dette, pågangsviljen», sier hun. Kort sagt er det sånn at jo bedre du kan anslå innsatsen som kreves for å fullføre en aktivitet, desto mer håndterbar blir den aktiviteten, noe som øker sjansen for at du klarer å gjennomføre den.