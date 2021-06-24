Vi utvikler alle sammen en rekke ferdigheter på skolen, men ett viktig tema var sannsynligvis ikke i pensum: Hvordan du håndterer følelser. Så når livet blir vanskelig – som for Lewis Howes sin del innebar seksuelle overgrep, en bror i fengsel og en skade som avsluttet hans profesjonelle fotballkarriere – så vet vi ikke hvordan vi skal håndtere det, og ikke minst komme over det. Etter å ha deppet på søsterens sofa en stund, bestemte Howes seg for å møte det han fryktet mest (de tidligere nevnte følelsene) og bli sårbar. Nå er Howes en populær podkast-vert, bestselgende forfatter, bedriftscoach og håndballspiller på landslaget til USA, og han er nå på et oppdrag for å hjelpe andre med å finne storhet ved å konfrontere det de frykter. I denne episoden snakker Howes med Nikes senior director of performance, Ryan Flaherty, om hvordan han har oppnådd mental og fysisk helse ved å jobbe seg gjennom skam og en identitetskrise, og hvordan det å bruke mentorer har gjort ham til en «livets atlet». Rådet hans om å lage en fryktliste, kvitte seg med personlighetsmasker (han har noen kraftfulle ord til alle mannlige lyttere om dette), og hvordan det å tenke eksponensielt kan hjelpe oss alle med å lage vårt eget kurs om følelsesmessig intelligens. Bedre sent enn aldri.