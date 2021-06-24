Trained-podkast: Bli fryktløs med Lewis Howes
Veiledning
Den største seieren til denne atleten skjedde utenfor banen, da han innså at han kunne forme sin egen fremtid. Nå hjelper han andre med å gjøre det samme.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Vi utvikler alle sammen en rekke ferdigheter på skolen, men ett viktig tema var sannsynligvis ikke i pensum: Hvordan du håndterer følelser. Så når livet blir vanskelig – som for Lewis Howes sin del innebar seksuelle overgrep, en bror i fengsel og en skade som avsluttet hans profesjonelle fotballkarriere – så vet vi ikke hvordan vi skal håndtere det, og ikke minst komme over det. Etter å ha deppet på søsterens sofa en stund, bestemte Howes seg for å møte det han fryktet mest (de tidligere nevnte følelsene) og bli sårbar. Nå er Howes en populær podkast-vert, bestselgende forfatter, bedriftscoach og håndballspiller på landslaget til USA, og han er nå på et oppdrag for å hjelpe andre med å finne storhet ved å konfrontere det de frykter. I denne episoden snakker Howes med Nikes senior director of performance, Ryan Flaherty, om hvordan han har oppnådd mental og fysisk helse ved å jobbe seg gjennom skam og en identitetskrise, og hvordan det å bruke mentorer har gjort ham til en «livets atlet». Rådet hans om å lage en fryktliste, kvitte seg med personlighetsmasker (han har noen kraftfulle ord til alle mannlige lyttere om dette), og hvordan det å tenke eksponensielt kan hjelpe oss alle med å lage vårt eget kurs om følelsesmessig intelligens. Bedre sent enn aldri.
«Gjør det du frykter, helt til frykten forsvinner.»
Lewis Howes
Forfatter av The School of Greatness, hovedtaler og spiller på USAs herrelandslag i håndball
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.