Å svinge med bena før du skal løpe, re opp senga etter at du har stått opp, vaske hendene etter at du har vært på do. Å sjekke Insta før du legger deg om kvelden … og å trykke på slumreknappen når du våkner.

Vaner, uansett om de er nyttige eller skadelige, er ting du har gjort så mange ganger at de nesten har blitt automatiske, ifølge dr. Benjamin Gardner, foreleser ved King's College i London, som forsker på atferdsendring og hvordan vaner dannes. Og det er selvfølgelig sånn at det er lettere å legge til seg dårlige vaner enn gode vaner. Det er fordi vaner utvikles som et svar på en type belønning, sier Gardner. Hvis du spiser en sjokoladeplate føler du deg bedre mye fortere enn om du tar en gåtur, selv om reaksjonen på sukkeret gjør at du føler deg dårligere senere.



En annen viktig faktor som antageligvis lokker deg over til den mørke siden: anstrengelse. Instinktene våre sier at vi skal velge det enkleste alternativet når det er mulig, forklarer Sohee Lee, en autorisert styrke- og kondisjonsspesialist og PhD-student, som også studerer atferdsendring og vanedannelse. Så et viktig ledd i jobben med å utvikle sunne vaner handler om å legge opp til at det beste valget ikke skal føles som et ork.