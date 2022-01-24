Hva det er: Utnytt din egen dyptliggende motivasjon til å utføre den ønskede rutinen.



Årsaken til at det virker: Noen dager føler du bare ikke for det. Og det er faktisk en av grunnene til at ekspertene ikke anbefaler at du stoler på at motivasjon skal drive vanene dine, sier Lee. Men hvis du vil utnytte motivasjonen din, er det den som kommer innenfra (kjent som den iboende motivasjonen), du bør satse på, sier Gardner.



En stor del av den iboende motivasjonen, ifølge Gardner, er glede. Når du velger en aktivitet du liker – og fokuserer på den delen du faktisk liker med den – kommer det ikke til å føles grusomt å få den gjort.



Det kommer selvfølgelig til å være vaner du vil utvikle som du synes det er vanskelig å like. Noen kan ikke fordra oppvarming før trening, men de liker å få færre skader. Og alle har vi de dagene hvor vi bare ikke har lyst til å gjøre noe vi vanligvis liker. I disse tilfellene kan det være nyttig å gjøre bruk av en annen komponent av iboende motivasjon: identitet.



«En stor del av det å få seg til å gjøre rutiner er å endre måten du oppfatter deg selv på», sier Lee. Hvis du betrakter deg selv som en yogi, er sjansen mindre for at du kommer til å sove bort formiddagen, selv på en bokstavelig eller metaforisk regnværsdag.



Slik gjør du det: Én åpenbar strategi er å velge en vane du liker. Orker du ikke smaken av grønnkål, men vil allikevel spise mer grønnsaker? Velg en salat du liker.



Hvis du vil bruke identitet som et hemmelig våpen, kan du mentalt skape en ideell utgave av deg selv, sier Lee. Lyst til å stresse mindre? Den nye identiteten din er en «helt chill, harmonisk person.» Når du bestemmer deg for hvilke rutiner du skal utføre, må du bevisst velge de tingene som passer til den harmoniske personen du oppfatter deg selv som, for eksempel: «Jeg er den typen som mediterer om kvelden», eller: «Jeg tar varme bad på søndager.»