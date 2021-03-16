For det første forstår jeg deg.



Jeg trodde jeg spilte dårlig i så mange kamper, men da jeg så på opptaket, var det slett ikke så ille. Jeg forstår godt hvordan det kan føles der og da, men vi har en tendens til å se våre feil som så mye større enn de egentlig er.



Noe av det viktigste jeg har lært om dette var av fotballtreneren min på ungdomsskolen. Når jeg følte meg frustrert over spillet mitt etter en kamp, pleide han å si: «Du kommer aldri til å ha en helt perfekt kamp. Målet ditt er å komme i nærheten av perfeksjon så mange ganger som mulig i løpet av kampen.» Med andre ord vil du aldri spille helt perfekt – men du kan få til en perfekt pasning, et perfekt skudd eller et perfekt forsvarsspill.



Hvis jeg var deg, ville jeg be om en ærlig tilbakemelding fra noen du stoler på. Sett deg ned med treneren og gå over statistikken din for å se hvordan de samsvarer med oppfatningene dine. Vanligvis når folk snakker om at de ikke leverer, mener de at de ikke treffer med skudd mot kurven. Men du må se på alle tallene dine. Hvis de rette tallene er på vei opp, betyr det at du vokser som spiller (og med det flere muligheter til å oppnå perfeksjon).