Spør treneren: Hvorfor klarer jeg ikke å prestere like bra under kamp?
Veiledning
En ung basketspiller vil spille like bra under kamp som på trening, så Duke Universitys baskettrener Kara Lawson hjelper ham med å få ny innsikt.
«Ask the Coach» er en spalte der du får råd som hjelper deg med å holde fokus.
Spørsmål:
Kjære trener.
Jeg spiller basket på videregående og gjør det veldig bra på trening. Jeg setter nesten hvert eneste skudd, er rask i begge ender av banen og jeg elsker hvert sekund. Men når jeg skal spille kamp, klarer jeg ikke å prestere. Det er som om jeg plutselig er så lammet av redselen for å mislykkes at musklene mine ikke husker hvordan jeg kaster en ball – spesielt frikast, som jeg alltid treffer med på trening. Og det føles som om angsten min blir verre for hver kamp. Jeg vet at jeg kan være veldig god, men jeg vet ikke hvordan jeg kan få det ut når det virkelig gjelder. Hvorfor skjer dette med meg, og hva kan jeg gjøre med det?
Klarer ikke prestere under kamp
18 år gammel basketspiller
Svar:
For det første forstår jeg deg.
Jeg trodde jeg spilte dårlig i så mange kamper, men da jeg så på opptaket, var det slett ikke så ille. Jeg forstår godt hvordan det kan føles der og da, men vi har en tendens til å se våre feil som så mye større enn de egentlig er.
Noe av det viktigste jeg har lært om dette var av fotballtreneren min på ungdomsskolen. Når jeg følte meg frustrert over spillet mitt etter en kamp, pleide han å si: «Du kommer aldri til å ha en helt perfekt kamp. Målet ditt er å komme i nærheten av perfeksjon så mange ganger som mulig i løpet av kampen.» Med andre ord vil du aldri spille helt perfekt – men du kan få til en perfekt pasning, et perfekt skudd eller et perfekt forsvarsspill.
Hvis jeg var deg, ville jeg be om en ærlig tilbakemelding fra noen du stoler på. Sett deg ned med treneren og gå over statistikken din for å se hvordan de samsvarer med oppfatningene dine. Vanligvis når folk snakker om at de ikke leverer, mener de at de ikke treffer med skudd mot kurven. Men du må se på alle tallene dine. Hvis de rette tallene er på vei opp, betyr det at du vokser som spiller (og med det flere muligheter til å oppnå perfeksjon).
Du vil aldri spille helt perfekt – men du kan få til en perfekt pasning, et perfekt skudd eller et perfekt forsvarsspill.
Når det gjelder å slite med å prestere like godt i kamp som på trening? Velkommen til livet! Jeg mener ikke å være flåsete. Det er bare ekstremt vanskelig å oversette en ferdighet fra trening i rolige omgivelser til actionfylte situasjoner med høyt press. Jeg har hatt spillere som ønsket å bli bedre skyttere, så de jobbet med det i en uke, men da de fremdeles ikke kan sette skuddet under kamp, var reaksjonen deres: «Men trener! Jeg trente på skytingen min forrige uke!» Mitt svar er: «OK, du må øve i et par år. Så kan vi snakkes.» Mange unge mennesker har et urealistisk syn på forbedring og vekst, og hvor lang tid det tar. Vi når ikke mål over natten.
Det handler aldri kun om hvordan du skyter ballen. Det handler om alt du bidrar med.
For å virkelig vokse som spiller, må du gjøre det jeg gjorde: Bruk ballen og jobb med ferdighetene dine hver dag. Det kan være i oppkjørselen din eller i en park i nærheten av der du bor. Finn en måte å skape ditt perfekte treningsområde. Du vil bli overrasket over hvor mye bedre du blir på en måned. Så to måneder. Så tre.
Repetisjon er det som gjør det mulig for deg å prestere…
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson er sjefstrener for kvinnebasketball ved Duke University. Tidligere var hun assisterende trener for Boston Celtics og en respektert TV-ekspert. Hun var en spiller som skilte seg ut i WNBA i 13 sesonger, hun ledet the Monarchs til å vinne et mesterskap og var med på landslaget da USA tok OL-gull i Beijing i 2008. Som spiller i Tennessee ledet hun the Lady Vols til tre finaler i NCAA Final Four.
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Illustrasjon: Harrison Freeman
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