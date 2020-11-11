Mens den bokstavelige definisjonen – en hvilken som helst yogastilling der hodet er lavere enn hjertet – kan ha vært det du lette etter, tilbyr Brandens perspektiv noe som uten tvil er viktigere: en grunn til å inkludere inversjoner i rutinen din.



I tillegg til det positive som Collinsworth nevner, gir inversjoner også kraftige fysiske og fysiologiske fordeler. En pilotstudie publisert av BMC Research Notes viste at etter et åtte ukers yogaprogram der deltakerne gradvis gikk fra å være invertert i syv minutter til 20, hadde de fleste deltakerne signifikant økt hjertefrekvensvariasjon om kveldene. Det betyr at de var i en parasympatisk tilstand over lengre tid, altså kroppens hvilemodus. Det innebærer at hjertefrekvensen, blodtrykket og stresset reduseres, musklene slapper av og energilagrene øker. Det vil igjen si at inversjoner kan ha en gjenoppbyggende effekt på det automatiske nervesystemet.