Dette gjør du når treneren din overser deg

Alle som bidrar til en positiv lagkultur og hjelper meg med å vinne, kommer på «favorittlisten» min. Hvis du spilte på mitt lag, hadde slitt med dunkingen og ble igjen etter treningen for å øve på dunkingen, ville jeg som trener ha lagt merke til det. Jeg ser om en spiller er motivert. Jeg ser også hvordan spillerne behandler lagkameratene sine, og hvem som oppmuntrer de andre. Jeg ser også hvem som går ombord på bussen sist (lov meg at det ikke er deg). Men ærlig talt kommer lagsuksessen av hvordan spillerne samarbeider.



Det kan ta litt tid før du føler deg helt hjemme på det nye laget ditt. Prøv å være tålmodig. Alt handler om holdninger. Hvis jeg var deg, ville jeg stilt meg selv følgende spørsmål: «Hvordan skal jeg takle denne utfordringen? Hvordan skal jeg få til dette?» Jeg vet at dette ikke er naturlig for alle. Jeg har trent mange spillere som kommer inn på laget med en negativ holdning: «Jeg får ikke spille, jeg kommer aldri til å få spille.» Da svarer jeg at det ikke er slik jeg ser det, at det er ikke slik virkeligheten er. Du skaper din egen virkelighet. Hvis du går på trening og sier til deg selv at ingen liker deg, er det kanskje akkurat det som kommer til å skje.



Hvis du ønsker å snu situasjonen til noe positivt, kan du få til nettopp det. Du har den kraften. I stedet for å forestille deg at alt går imot deg, kan du se etter mulighetene. På et nytt lag kan du «gjenskape» deg selv. Du kan fokusere på en annen distanse eller displin, bestemme at du skal bli så mye raskere eller til og med være en annen type lagkamerat enn du var på det forrige laget ditt.