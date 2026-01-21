Nike Black Friday 2025

SkoKlær
Kjønn 
(0)
Herre
Dame
Barn 
(0)
Boys Synthetic
Girls Synthetic
Kjøp etter pris 
(0)
På salg 
(0)
Product Discounts 
(0)
Farge 
(0)
Merke 
(0)
Jordan
Passform 
(0)
Fleece 
(0)
Teknologi 
(0)
Isolasjonstype 
(0)
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Bukse med høyt liv til dame (Plus Size)
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Bukse med høyt liv til dame (Plus Size)
28 % rabatt
Nike Tech
Nike Tech Vevd bukse til herre
Nike Tech
Vevd bukse til herre
29 % rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Bukse med åpen fald til store barn (gutt)
Resirkulerte materialer
Nike Sportswear Tech Fleece
Bukse med åpen fald til store barn (gutt)
29 % rabatt
Nike One
Nike One Mønstret leggings til store barn (jenter)
Resirkulerte materialer
Nike One
Mønstret leggings til store barn (jenter)
28 % rabatt
Nike Dunk Low Retro «Berlin»
Nike Dunk Low Retro «Berlin» Herresko
Tilgjengelig i SNKRS
Nike Dunk Low Retro «Berlin»
Herresko
29 % rabatt
Inter Milan Academy Pro (tredjedrakt)
Inter Milan Academy Pro (tredjedrakt) Nike Dri-FIT Total 90 fotballoverdel for oppvarming til herre
Resirkulerte materialer
Inter Milan Academy Pro (tredjedrakt)
Nike Dri-FIT Total 90 fotballoverdel for oppvarming til herre
29 % rabatt
Jordan
Jordan Chicago kordfløyelbukse til store barn
Jordan
Chicago kordfløyelbukse til store barn
29 % rabatt
Nike
Nike Heldress til spedbarn (0–12 md.)
Nike
Heldress til spedbarn (0–12 md.)
25 % rabatt
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Løpevest til dame
Resirkulerte materialer
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Løpevest til dame
29 % rabatt
Nike Wool Classics
Nike Wool Classics Vevd shorts
Nike Wool Classics
Vevd shorts
29 % rabatt
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic-drakt til herre
Resirkulerte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic-drakt til herre
29 % rabatt
Nike Tech
Nike Tech Ekstra stor, vevd bukse til herre
Nike Tech
Ekstra stor, vevd bukse til herre
29 % rabatt
Nike
Nike Tracksuit til spebarn (12–24 mnd)
Nike
Tracksuit til spebarn (12–24 mnd)
29 % rabatt
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hettegenser
Nike Wool Classic
Hettegenser
29 % rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Vevd UV-jakke med ledig passform og hel glidelås til dame
Resirkulerte materialer
Nike Windrunner
Vevd UV-jakke med ledig passform og hel glidelås til dame
29 % rabatt
Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Høye sko til store barn
Nike Court Borough Mid 2
Høye sko til store barn
29 % rabatt
Nike Shox NZ
Nike Shox NZ Herresko
Nike Shox NZ
Herresko
29 % rabatt
Nike Split
Nike Split Badeshorts til herre (13 cm)
Nike Split
Badeshorts til herre (13 cm)
36 % rabatt
Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium (hjemmedrakt)
Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium (hjemmedrakt) Nike Dri-FIT Replica fotballshorts til herre
Resirkulerte materialer
Tottenham Hotspur 2025/26 Stadium (hjemmedrakt)
Nike Dri-FIT Replica fotballshorts til herre
28 % rabatt
Nike «What the Kobe»
Nike «What the Kobe» Basketball
Nike «What the Kobe»
Basketball
29 % rabatt
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Dri-FIT kortermet fotballoverdel til store barn
Resirkulerte materialer
Erling Haaland Academy
Dri-FIT kortermet fotballoverdel til store barn
25 % rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Langermet tunika- og leggingssett til dame
Nike Swim Victory
Langermet tunika- og leggingssett til dame
29 % rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ledig bukse med høyt liv og vide ben til dame
Resirkulerte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ledig bukse med høyt liv og vide ben til dame
29 % rabatt
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Therma-FIT boblejakke med ledig passform til store barn
Resirkulerte materialer
Nike Sportswear All Day Play
Therma-FIT boblejakke med ledig passform til store barn
29 % rabatt