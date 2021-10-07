Podkasten Trained: Gi atleter en god oppvekst med dr. Jim Taylor
Veiledning
Du kan ikke gi barna et forsprang til podiet, sier idrettspsykolog Jim Taylor. Men du kan gi dem et forsprang i livet ellers.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Under én prosent av barn vokser opp til å bli profesjonelle atleter. Men poenget med barneidrett er ikke å skape den neste Serena eller LeBron, sier dr. Jim Taylor, som er idrettspsykolog og familierådgiver. Det er å forbedre dem mentalt på et sunt, lykkelig og vellykket liv. I denne episoden av Trained tar den tidligere alpinisten, sammen med vert Jaclyn Byrer, et nærmere blikk på fordelene ved barneidrett og deler råd om hvordan foreldre kan få – og holde – barna engasjert. Hemmeligheten, sier han, er å skape positive idrettsopplevelser fremfor å lage en karriere ut av det. Han bruker erfaringene sine som faren til to atletiske døtre og ser nærmere på alle faktorene som kan drive jenter bort fra idretten, og identifiserer måter som kan hjelpe oss med å utjevne kjønnsulikheter.
«Idrett er som en rustning. Den forandrer målene deres. Den forandrer oppfatningen deres om hva det betyr å være en jente eller kvinne. Den lærer dem å ta initiativ.»
Jim Taylor
Ph.d., idrettspsykolog og forfatter av Raising Young Athletes
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun kan gjøre.