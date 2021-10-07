Podkasten Trained: Gi atleter en god oppvekst med dr. Jim Taylor

Under én prosent av barn vokser opp til å bli profesjonelle atleter. Men poenget med barneidrett er ikke å skape den neste Serena eller LeBron, sier dr. Jim Taylor, som er idrettspsykolog og familierådgiver. Det er å forbedre dem mentalt på et sunt, lykkelig og vellykket liv. I denne episoden av Trained tar den tidligere alpinisten, sammen med vert Jaclyn Byrer, et nærmere blikk på fordelene ved barneidrett og deler råd om hvordan foreldre kan få – og holde – barna engasjert. Hemmeligheten, sier han, er å skape positive idrettsopplevelser fremfor å lage en karriere ut av det. Han bruker erfaringene sine som faren til to atletiske døtre og ser nærmere på alle faktorene som kan drive jenter bort fra idretten, og identifiserer måter som kan hjelpe oss med å utjevne kjønnsulikheter.