Trained-podkast: Nå livsmålene dine med Alex Morgan
Veiledning
Den amerikanske landslagskapteinen deler hvordan hun gikk fra proffotball til barnefødsel og tilbake igjen — på tross av utfordringene i 2020.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
To ganger verdensmester Alex Morgan har aldri møtt en utfordring hun ikke har taklet med full fart. I 2019 knuste det amerikanske kvinnelandslaget seerrekorder, målrekorder og barrierer. Hun fortsatte med store endringer i 2020, da hun fikk sitt første barn og flyttet halvveis rundt verden til sin nye klubb — midt under en global pandemi. Som den første «Trained»-podkastgjesten i 2021 ringer stjernespissen opp Nikes senior director of performance Ryan Flaherty for å dele hvordan hun har holdt fokus på spillet selv mens det stoppet, og for å fortelle om daglig ernæring og treningsrutiner som kan hjelpe oss alle med å holde målene i sikte.
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.