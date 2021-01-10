To ganger verdensmester Alex Morgan har aldri møtt en utfordring hun ikke har taklet med full fart. I 2019 knuste det amerikanske kvinnelandslaget seerrekorder, målrekorder og barrierer. Hun fortsatte med store endringer i 2020, da hun fikk sitt første barn og flyttet halvveis rundt verden til sin nye klubb — midt under en global pandemi. Som den første «Trained»-podkastgjesten i 2021 ringer stjernespissen opp Nikes senior director of performance Ryan Flaherty for å dele hvordan hun har holdt fokus på spillet selv mens det stoppet, og for å fortelle om daglig ernæring og treningsrutiner som kan hjelpe oss alle med å holde målene i sikte.