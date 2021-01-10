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Trained-podkast: Nå livsmålene dine med Alex Morgan

Veiledning

Den amerikanske landslagskapteinen deler hvordan hun gikk fra proffotball til barnefødsel og tilbake igjen — på tross av utfordringene i 2020.

Sist oppdatert: 29. april 2021
Fotballstjernen Alex Morgan deler sine beste treningstips

«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

To ganger verdensmester Alex Morgan har aldri møtt en utfordring hun ikke har taklet med full fart. I 2019 knuste det amerikanske kvinnelandslaget seerrekorder, målrekorder og barrierer. Hun fortsatte med store endringer i 2020, da hun fikk sitt første barn og flyttet halvveis rundt verden til sin nye klubb — midt under en global pandemi. Som den første «Trained»-podkastgjesten i 2021 ringer stjernespissen opp Nikes senior director of performance Ryan Flaherty for å dele hvordan hun har holdt fokus på spillet selv mens det stoppet, og for å fortelle om daglig ernæring og treningsrutiner som kan hjelpe oss alle med å holde målene i sikte.

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.

Opprinnelig publisert: 10. januar 2021