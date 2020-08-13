Nylige publiseringer om annen ny forskning har fremmet poteten som en god proteinkilde, spesielt for kvinnelige atleter. Og på én måte stemmer det, spesielt med tanke på at det er en grønnsak.



Men med bare 8 gram proteiner i en stor potet er den ikke en tilstrekkelig kilde sammenlignet med andre matvarer, slik som magert kjøtt eller belgfrukter, sier Kimball. Poteten er definitivt en bedre kilde til karbohydrater, med et ganske godt proteininnhold som bonus, på samme måte som nøttesmør er en fettkilde med en lignende proteinbonus.



I tillegg opplevde utøverne i Salvadors studie en lett økning i fordøyelsesbesvær når de spiste poteter, sammenlignet med gelé eller kun vann. Som med alle nye matvarer er det lurt å eksperimentere litt med tilberedningen av potetene og når du spiser dem, slik at du finner ut hva som fungerer best for din kropp, spesielt hvis du planlegger å ha dem med på konkurransedagen, sier Salvador.



Søtpoteten har kanskje det beste navnet og en flottere farge. Men når den spises på riktig måte, kan den originale poteten være ganske så kul den óg.