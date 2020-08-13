Er poteter den nye treningsmaten?
Veiledning
Ekspertene avslører den siste forskningen på den hvite poteten når det gjelder energi, utholdenhet og ja, til og med restitusjon.
Poteten har fått et litt dårlig rykte etter at folk begynte å sky stivelse og karbohydrater, og de som ikke gjorde det, begynte å velge mer fiberrike søtpoteter. Takket være ny forskning som har sett på den velkjente knollens fordeler for idrettsutøvere, kan det være på tide å gjøre plass til poteten på tallerkenen igjen.
Potetens kraft
Poteter inneholder mye stivelsesrike karbohydrater – en stor potet inneholder omtrent 65 gram. Men når det kommer til trening, er ikke dette noe negativt: Dette er raskt fordøyelige karbohydrater, noe som betyr at de er raskt tilgjengelige som energi til trening, sier Amadeo Salvador, PhD-kandidat ved Universitetet i Illinois ved Urbana-Champaign.
Poteten inneholder også en god dose med det viktige næringsstoffet kalium, en av elektrolyttene involvert i muskelsammentrekninger. En stor potet har rundt 1570 milligram, eller omtrent halvparten av det anbefalte daglige inntaket – mye mer enn i en banan.
Begynn økten din sterkere
Du hiver kanskje i deg en shake, en proteinbar eller en skive med peanøttsmør før trening. Det kan hende du bør prøve – helt seriøst – en potet i stedet. «Poteter kan bidra til å øke musklenes glykogenlagre – hoveddrivstoffet musklene dine bruker til både styrke- og utholdenhetsbasert trening», sier Salvador.
En enkelt tilberedt potet (bakt eller most, kanskje med et hint av olivenolje og salt) før du setter i gang, kan også øke følelsen av energi under treningsøkten, sier Molly Kimball, registrert ernæringsfysiolog hos Ochsner Fitness Center i New Orleans i USA. Spis poteten din omtrent en halvtime før treningsøkten, slik at du er mett, men ikke stappmett, sier Kimball. «Hvis det er mange timer siden du spiste karbohydrater, kan du oppleve et blodsukkerfall som gjør at treningsøkten føles mye vanskeligere.»
«Poteter kan bidra til å øke musklenes glykogenlagre – hoveddrivstoffet musklene dine bruker til både styrke- og utholdenhetsbasert trening.»
Amadeo Salvador
PhD-kandidat ved Universitetet i Illinois ved Urbana-Champaign
Hold energien oppe lenge
Hvis utholdenhetstrening er din greie, har poteten potensialet til å forsyne treningsøktene dine med energi. I en studie ledet av Salvador spiste atleter enten bakt puré av russet-potet eller en karbohydratgelé, begge på totalt 120 gram karbohydrater (nesten to store poteter), hvert 15. minutt i løpet av to timer med sykling. Begge var like effektive til å støtte treningsytelse gjennom hele øvelsen.
«Geléer er kanskje praktiske, men de er mer prosesserte og har lavere næringstetthet enn poteter, noe som gjør poteten til en enklere og renere energikilde», sier Salvador. Geléer er også dyrere. Frister ikke puré? Til treningsøkter på over en time kan du prøve å fritere potetbiter (ikke mer enn én potet til hver time) i en air-fryer, legge dem i en pose og spise én hvert 15. til 20. minutt. Hvis du trener i mindre enn en time, trenger du sannsynligvis ikke ekstra karbohydrater, sier Kimball.
Hjelp kroppen med å komme seg
Enhver ernæringsekspert kan fortelle deg at du er helt nødt til å få i deg karbohydrater hvis du vil at måltidet ditt etter trening skal bidra til restitusjonen din. Du kan spise havregryn, en protein- og bananshake – eller en potet.
«Det du spiser etter utholdenhetstrening, bør bidra til hydrering, muskelreparasjon og restitusjon samt påfyll av elektrolytter og glykogen», sier Salvador. Poteter gjør alle disse tingene: «De består av rundt 75 prosent vann og inneholder mange mineraler. Og det høye innholdet av karbohydrater kan raskt fylle opp glykogenlagrene.»
Innen 30 til 60 minutter etter treningsøkten kan du nyte en stor potet, bakt eller stekt, sammen med 85 gram proteiner, slik som kylling, fisk eller seitan, sier Kimball.
Der poteten kommer til kort
Nylige publiseringer om annen ny forskning har fremmet poteten som en god proteinkilde, spesielt for kvinnelige atleter. Og på én måte stemmer det, spesielt med tanke på at det er en grønnsak.
Men med bare 8 gram proteiner i en stor potet er den ikke en tilstrekkelig kilde sammenlignet med andre matvarer, slik som magert kjøtt eller belgfrukter, sier Kimball. Poteten er definitivt en bedre kilde til karbohydrater, med et ganske godt proteininnhold som bonus, på samme måte som nøttesmør er en fettkilde med en lignende proteinbonus.
I tillegg opplevde utøverne i Salvadors studie en lett økning i fordøyelsesbesvær når de spiste poteter, sammenlignet med gelé eller kun vann. Som med alle nye matvarer er det lurt å eksperimentere litt med tilberedningen av potetene og når du spiser dem, slik at du finner ut hva som fungerer best for din kropp, spesielt hvis du planlegger å ha dem med på konkurransedagen, sier Salvador.
Søtpoteten har kanskje det beste navnet og en flottere farge. Men når den spises på riktig måte, kan den originale poteten være ganske så kul den óg.