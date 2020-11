Den gode, den onde og den grusomme

Å ha en god holdning betyr å holde kroppen i sin naturlige, tiltenkte posisjon. Det bestemmes hovedsakelig av ryggraden, og det ser slik ut: skuldrene bak, brystet opp, ryggraden lang, bekkenet nøytralt og ørene på linje med toppen av skuldrene (med andre ord, ingen luting), sier R. Alexandra Duma, DACBSP, sportskiropraktor hos FICS, et treningssenter for restitusjon og velvære i New York City. Det kan høres ut som en klesvaskliste, men ved å fokusere på et eller to problemer i kroppsholdningen, vil de andre som regel falle på plass av seg selv. Tross alt er kroppen din en stor marionette; trekk i én streng, og en annen beveger seg.



Men etter at man ble sittende mesteparten av tiden og stirre på forskjellige skjermer, har denne naturlige, tiltenkte posisjonen utviklet seg til å bli en ganske dårlig holdning. Det skjer fordi musklene som skal aktiveres – nemlig de dype nakkebøyerne – er kraftløse, slik at skuldrene og nakken ruller fremover og skaper spenning i de fine musklene der i stedet, muskler som slett ikke er ment å bære vekten av et fremoverbøyd hode, sier Duma. Faktisk, hvis hodet vipper frem bare 15 grader, vil et hode som veier mellom fem og seks kg plutselig føles som så mye som 14 kg for nakken og området rundt halsen, sier Duma. «Denne påkjenningen bygger seg opp over tid, og sliter ned bein, ledd og leddbånd», forklarer hun.



Og så er det faktisk slik at luting, selv om det føles bedre i øyeblikket, krever mer energi. Kroppen din må jobbe ekstra hardt for å holde deg i en posisjon den ikke er skapt til å være i over lengre perioder. Det vil kunne føre til at du blir sliten raskere, uansett hva du gjør, sier Duma, som jobber med Team USA-idrettsutøvere. Bedre holdning gjør at du blir mer effektiv med bevegelsene dine, så hverdagsaktiviteter og trening krever mindre arbeid, sier Dan Giordano, lege i fysioterapi og CMO for Bespoke Treatments Fysioterapi.