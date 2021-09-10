Burde du synkronisere treningsøktene med  menstruasjonssyklusen din?

Til orientering: Dag 1 er den første mensdagen, og det er veldig individuelt hvordan du føler deg. Noen kvinner føler seg som dynamitt – både østrogen og progesteron er på sitt laveste i denne perioden – mens andre blir helt slått ut av symptomer, sier Sims.



Slik kan du dra nytte av denne tilstanden med lavt hormonnivå hvis du føler deg bra:

Gå for høy intensitet.

Rent fysiologisk er dette en god anledning til å pushe seg selv, så prøv HIIT-trening og ta deg helt ut med sprinter. Løft.

Velg de tunge vektene. På grunn av endringer i stoffskiftet restituerer musklene fortere etter belastning.

Ikke deg? Hvis du får mensenrelaterte symptomer som krampe, hjernetåke og mageproblemer, kan du vente til de roer seg ned før du prøver på noe av det ovenstående. (Spis betennelsesdempende mat med høyt innhold av kalsium og B- og D-vitamin, som bananer, enkel yoghurt og grønne bladgrønnsaker, sier Sims.) Prøv noen av disse lettere aktivitetene i stedet:

Ta deg en gåtur.

Du er kanskje fristet til å krølle deg opp i sofaen (og det bør definitivt gjøre også!), men det kan være godt for kropp og sjel å komme seg ut litt, sier Sims. Ta deg en gåtur eller en kort løpetur, kanskje til favorittkaféen din. Bevegelsene bidrar til å frigjøre endorfiner, kroppens naturlige smertelindrer. Bruk varsomme bevegelser.

Å øke sirkulasjonen kan hjelpe med smerten. Yoga er en måte å gjøre det på. Velg en roligere, mer varsom utgave som yin eller hatha. Ta det videre med enkle, motiverende mantraer for å gi ny energi til kropp og sjel.

Uansett hvordan du føler deg, bruk denne perioden til å hente deg inn på søvnfronten – kroppstemperaturen er lavere, noe som kan gjøre den naturlige søvnrytmen dypere, sier Sims. (Ta med deg en flaske med varmt vann eller en varmepute hvis krampene gjør det vanskelig å sovne.)