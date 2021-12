Burde du synkronisere treningsøktene med  menstruasjonssyklusen din?

Alle kvinner har østrogen (som hovedsakelig er ansvarlig utviklingen av reproduksjonsevnen) og progesteron (som klargjør livmoren for mulig svangerskap). Hormonnivåene går regelmessig opp og ned, noe som kan påvirke måten du beveger deg, tenker og føler på ikke bare når du har mensen, men i hver eneste dag av syklusen, sier Georgie Bruinvels, PhD, forsker ved bioanalyseselskapet Orreco. Det er grunnen til at du kan føle deg full av energi den ene dagen og limt til sofaen mens du gråter av en reklame for dyrebeskyttelsen dagen etterpå.



Denne variasjonen kan også påvirke hvordan kroppen din tilpasser seg trening – og det kan være bra. Det betyr at du på hvilken som helst dag i måneden, kan legge en plan for når og hvordan du skal trene for å få de resultatene du ønsker deg. «Hvis du skal synkronisere med menstruasjonssyklusen, betyr det å justere trenings- og ernæringsplanen basert på hva som foregår hormonelt, slik at du kan nyte godt av de maksimale fysiske, mentale og emosjonelle belønningene», sier Stacy Sims, PhD, fysiolog for kvinnelige atleter og forfatter av Roar, en trenings- og ernæringsguide for kvinner basert på fysiologi. Selv om forskningen på trening basert på menstruasjonssyklusen hele tiden er under utvikling, kan du nyte fordeler av å sette det ut i live allerede nå.



Hvis du er villig til å gjøre bruk av den naturlige syklusen (ingen hormonendrende prevensjon, ettersom de fleste påvirker hormonbalansen og dermed fordrer en annen tilnærming), kan dette menstruasjonskartet fra Sims hjelpe deg til å finne veien gjennom de forskjellige fasene i syklusen din. Bare husk at alle kropper og alle sykluser er forskjellige, så resultatene kan ikke garanteres. Men det kan i det minste være en kjærkommen endring å prøve noe nytt – og kanskje du lærer noe nytt om hva som får kroppen til å føles bra.