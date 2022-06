Slik finner du de beste skoene til smale føtter

Den enkleste måten å finne ut om du har smale føtter på, er å prøve skoene og vurdere hvordan de føles. Om du for eksempel kjøper sko med lisser, finner du kanskje ut at du må stramme lissene så mye at panelene berører eller går over hverandre.



Spør deg selv: Ser eller føler du ekstra plass langs sidene av føttene? Deretter prøver du å gå fra side til side for å se om føttene føles stabile og sikre. Om du merker at foten sklir fra side til side, har du sannsynligvis smale føtter.



Det finnes også en mer nøyaktig måte å måle skostørrelsen din på. Gå til en skobutikk, der en selger kan bruke et Brannock-apparat for å måle bredden og lengden på foten din. Eller du kan bruke en mobilapp (som den fra Nike) som skanner foten, kartlegger fotstrukturen og gir deg resultater i løpet av få sekunder.



Det å få detaljert og personlig tilpasset informasjon om fotstrukturen din kan være spesielt nyttig om du har en smal hæl. Personer med en fot som er smal over det hele, kan kjøpe smale sko. Men de som bare har en smal hæl, må kjøpe en sko som passer den bredeste delen av foten, og deretter må de tilpasse ved behov.



Om du har en smal hæl, anbefaler Institute for Preventive Health Foot at du tilpasser skoene ved å gjøre følgende:

Bruk et hælinnlegg, en pute eller ortotikk for å redusere volumet i hælområdet.

Bruk sokker med polstring i hælen som kan brukes som ekstra fyll.

Legg til en pute i pløsen på skoen for å tvinge foten mot bakenden av skoen.

Velg sko med lisser, og bruk deretter de ekstra maljene til å presse skoen nærmere ankelen. Du kan legge til ekstra maljer på skoene dine, men mange produkter, som flere Air Zoom-, React Infinity- og Nike Pegasus-løpesko, har dem allerede.