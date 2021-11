Slik finner du de beste skoene for brede føtter

Ettersom ikke alle skoprodusenter lager sko med forskjellige bredder, kan det være vanskelig å finne sko i bredden du trenger om du har brede føtter. Og som et resultat av dette kan det være fristende å presse føttene inn i sko med standard bredde bare for å få et design du liker.

Men det å bruke sko med feil størrelse kan få konsekvenser, inkludert smerter, ubehag, hevelse, blemmer og smerter i fotbuen på kort sikt. Over tid kan knyster, hammertær, hard hud, inngrodde tånegler, klemte nerver, osteofytter og andre problemer utvikles.

Sko som ikke passer, har også en sammenheng med dårlig fothelse hos eldre mennesker og mennesker med diabetes. Sjansen er stor for at begge gruppene bruker sko som er for smale, og de med diabetes er i risikosonen for en tilstand som heter polynevropati, som kan føre til smerte, fotsår og amputasjon av lemmene på underkroppen.

En sko som passer godt, er også et krav for komfort og optimal ytelse. Ifølge en studie fra mars 2020 i Journal of Sports Science and Medicine kan de rette løpeskoene forbedre komforten, forbedre den løperelaterte ytelsen og potensielt redusere skader.

I tillegg er mange løpesko utviklet for å gi spesifikke fordeler, som støtdemping eller stabilitet. Men en studie fra juli 2018 i Journal of Foot and Ankle Research kom frem til at sko ikke har den tiltenkte effekten om de ikke passer korrekt på foten.

For å holde treningen i gang kan det å finne de beste skoene for føttene dine utgjøre forskjellen mellom å spille og det å sitte på sidelinjen.