Slik måler du Nike sports-BH-er

Slik måler du sports-BH-er fra Nike
Kjøpsguide
En teknisk designer av sports-BH-er fra Nike forteller om hvordan du måler sports-BH-størrelsen din og finner den beste passformen.
For mange atleter er sports-BH-er en avgjørende del av ethvert treningsantrekk. Dette er fordi en sports-BH er et av de mest tekniske klesplaggene atleter kan eie, forklarte Tara Sweeney, en teknisk designer av sports-BH-er hos Nike.
Men den ideelle passformen handler om mer enn bare mål. «Å finne den rette sports-BH-en handler om å finne en balanse mellom komfort og støtte for bryststørrelsen og fastheten, kroppstypen og tiltenkte aktiviteter,» sa Sweeney.
Hvis du vil vite mer om å finne rett passform, har Sweeney fortalt om hvordan du beregner BH-størrelsen din.
Slik måler du størrelsen på din sports-BH fra Nike
Ifølge Sweeney, for å finne riktige mål for en sports-BH fra Nike, prøv å ta på en undertøys-BH uten bøyler som tillater en viss adskillelse mellom brystene.
Finn BH-størrelsen din
Finn BH-størrelsen din med denne quizen på to trinn. Før du begynner bør du bruke en BH uten bøyle som støtter din naturlige form – ingen bralette eller BH med innlegg.
Først, mål under bysten din
Mål rundt BH-ens nederste bånd, rett under brystet. Målebåndet skal føles tettsittende. Rund opp til nærmeste mål. Hvis du ikke har noe målebånd, kan du bruke en skolisse og en linjal. Følg instruksjonene ovenfor. Legg snoren på et flatt underlag og mål med linjalen.
For det andre, mål skålen din
Med målebåndet parallelt med gulvet, legg båndet på tvers der brystet er størst. Mål fra midten av brystet til der brystvevet slutter på den ene siden (der det skal være en bøyle). Rund opp til nærmeste mål.
Din Nike BH-størrelse
Basert på svarene dine er dette den BH-størrelsen vi tror vil passe deg best.
Tre måter å finne ut om sports-BH-en din passer på
For å sikre at BH-passformen din er perfekt, prøv denne raske tre-trinnstesten i prøverommet (eller hjemme).
1. Vurder hvor stramt båndet skal være
Når det kommer til funksjonalitet, er det nederste båndet på en sports-BH plaggets MVP, bemerket Sweeney. For å finne riktig passform, se om du enkelt kan plassere to fingre under båndet mens du har den på. Her er noen ekstra tips:
BH-en er sannsynligvis for stor hvis båndet beveger seg opp og skålområdet føles ustøttet og løst når du løfter armene.
BH-en er sannsynligvis for liten hvis båndet føles så stramt at det er vanskelig å puste dypt og bevege seg fritt.
2. Sjekk stroppene
BH-en kan være for stor hvis du stadig føler behov for å justere stroppene, eller om stroppene sitter langt ute på skuldrene. Den kan være for liten hvis stroppene legger press på nakken og hvis de skjærer seg overdrevent (og synlig) inn i huden på skuldrene.
Hvis båndet under bysten holder seg på plass når du løfter armene, sitter den som den skal. Stroppene skal sitte godt uten å klemme.
Mer enn halvparten av alle kvinner har asymmetriske bryster. Justerbare stropper er en nyttig måte å tilpasse passformen til en sports-BH på, men Sweeney anbefalte ikke å stramme dem som en løsning for en sports-BH som ikke passer ordentlig på andre områder, for eksempel at «skålen er for stor eller at båndet er for løst.»
3. Etterlign aktiviteten du planlegger å gjøre i BH-en
En BH burde bidra til at du føler deg tryggere på og mer komfortabel med aktiviteten eller sporten din. Den beste måten å teste den på, sa Sweeney, er å gjøre maken til bevegelsene du vil gjøre mens du har den på deg, enten det er å bevege seg gjennom favorittyogaflyten din eller sette seg ned i en dyp knebøy. Måten sports-BH-en din passer og beveger seg med deg, bør være like individualisert som du er.
Å finne den beste BH-størrelsen: ytterligere passformsfaktorer å vurdere
Selv om stropp og bånd pleier å gi de mest tydelige tegnene på om en BH passer bra, finnes det noen få andre tegn på feil størrelse, sa Sweeney:
En for liten BH vil ofte:
- Ha en utringning og/eller underarmsområde som får brystet til å gå utover sidene på BH-en
- Ha en utringning og/eller underarmsområde som sitter for lavt på kroppen
- Har et skålområde som er for kort, noe som kan føre til at det nederste båndet går opp og sitter på bunnen av brystet i stedet for rett under brystvevet
En for stor BH vil ofte:
- Vise overflødig stoff som samles eller rynkes i hele skålområdet
- Ha en utringning og/eller underarmsområde som sitter for høyt, som potensielt gnisser på nakken eller armhulene og forårsaker gnagsår
- Ikke gi noen kompresjon eller støtte, eller la brystene bevege seg for mye
Finn riktig Nike Sports-BH for deg
Nikes sports-BH-er finnes i tre hovedtyper. Finn ut mer om de forskjellige funksjonene for å finne ut hvilken som passer deg best.