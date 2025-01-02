Slik måler du Nike sports-BH-er

For mange atleter er sports-BH-er en avgjørende del av ethvert treningsantrekk. Dette er fordi en sports-BH er et av de mest tekniske klesplaggene atleter kan eie, forklarte Tara Sweeney, en teknisk designer av sports-BH-er hos Nike.

Men den ideelle passformen handler om mer enn bare mål. «Å finne den rette sports-BH-en handler om å finne en balanse mellom komfort og støtte for bryststørrelsen og fastheten, kroppstypen og tiltenkte aktiviteter,» sa Sweeney.

Hvis du vil vite mer om å finne rett passform, har Sweeney fortalt om hvordan du beregner BH-størrelsen din.