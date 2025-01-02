Slik velger du riktig sports-BH
Kjøpsguide
Nike har sports-BH-er for alle typer atleter. Ta en titt på favorittene.
En komfortabel og støttende sports-BH kan utgjøre hele forskjellen når du trener, så det er viktig å vite hvordan du velger en sports-BH med rett passform i en stil som passer treningen din.
Det finnes utrolig mange typer sports-BH-er i verden, designet for ulike intensitetsnivåer og følelser. Nike kan tilby noen ulike sports-BH-silhuetter:
- Nike Swoosh BH er det beste valget for atleter med vinnermentalitet. Den dekker maksimalt og gir støtte i hver eneste bevegelse.
- Hvis du vil ha en BH med minimal tildekning, velger du Nike Indy, et elegant og støttende valg som byr på rikelig med frihet til å bøye og strekke seg – og se bra ut.
- Hvis du vil ha en sports-BH som er komfortabel hele dagen, kan du prøve den supermyke og smidige Nike Alate, som føles som et ekstra lag hud.
Husk at den rette sports-BH-en har en tettsittende passform samtidig som den har fleksibel bevegelsesfrihet. En sports-BH som ikke passer bra, kan gnisse, flytte på seg eller føles begrensende rundt brystkassen.
Bruk denne guiden for å få tips om hvordan du velger sports-BH.
Samkjør aktivitet og bevegelsene den utsetter deg for
Nike Swoosh, Indy og Alate kommer alle sammen med tre støttenivåer. Ha det følgende i tankene når du skal finne rett støttenivå for behovene dine, som kan variere basert på treningsform.
Sports-BH-er med mye støtte
Trening med høy intensitet, for eksempel løping eller hopping, innebærer sprett og mer voldsomme bevegelser. Slike øvelser krever en sports-BH for høy intensitet som er designet for å støtte og holde på bysten for å begrense bevegelser. Ved å begrense smerter i bysten og mulige distraksjoner er sports-BH-er med mye støtte perfekt til tennis, basketball og HIIT.
Nike Dri-FIT sports-BH-er med mye støtte har brede stropper, sikre spenner på ryggen og støttende skåler. Dette fokuset på støtte bidrar til å forhindre gnagsår og at den skjærer seg inn i huden.
Har du større bryster, ønsker du kanskje å velge sports-BH-er med middels eller mye støtte, selv for øvelser med lav intensitet. Den ekstra støtten byr på kompresjon og tildekning, slik at du kan føle deg komfortabel og støttet når du trener.
Sports-BH-er med middels støtte
Til øvelser som utsetter deg for lettere støt, kan du velge en sports-BH med middels støtte. Slike øvelser kan omfatte sykling, boksing eller roing. Disse formene for øvelser krever fortsatt støtte i alle retninger og kompresjon, men mindre enn det sports-BH-er med mye støtte tilbyr.
Nike Dri-FIT sports-BH-er med middels støtte er laget av et mykt, glatt materiale med nok støtte til å holde alt på plass. Denne formen for BH er perfekt for mindre skålstørrelser, men de med større byste kan foretrekke en sports-BH med middels støtte til øvelser med lavere intensitet for den ekstra støtten disse tilbyr.
Sports-BH-er med lett støtte
Trening med lav intensitet, for eksempel pilates, yoga eller vektløfting, involverer mindre bevegelse og mindre direkte støt rettet mot kroppen. Av den grunn passer det med en sports-BH med lett støtte.
Nike Dri-FIT sports-BH-er med lett støtte er lette, komfortable og passer til hverdagsbruk, selv når du ikke trener. Det myke, pustende materialet er tøyelig og følger kroppens bevegelser.
Finn riktig BH-størrelse
For komfortens skyld er det viktig å finne en sports-BH med rett passform. Finn ut mer om hvordan du måler BH-størrelsen din.