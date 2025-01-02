En komfortabel og støttende sports-BH kan utgjøre hele forskjellen når du trener, så det er viktig å vite hvordan du velger en sports-BH med rett passform i en stil som passer treningen din.

Det finnes utrolig mange typer sports-BH-er i verden, designet for ulike intensitetsnivåer og følelser. Nike kan tilby noen ulike sports-BH-silhuetter:

Nike Swoosh BH er det beste valget for atleter med vinnermentalitet. Den dekker maksimalt og gir støtte i hver eneste bevegelse.

er det beste valget for atleter med vinnermentalitet. Den dekker maksimalt og gir støtte i hver eneste bevegelse. Hvis du vil ha en BH med minimal tildekning, velger du Nike Indy , et elegant og støttende valg som byr på rikelig med frihet til å bøye og strekke seg – og se bra ut.

, et elegant og støttende valg som byr på rikelig med frihet til å bøye og strekke seg – og se bra ut. Hvis du vil ha en sports-BH som er komfortabel hele dagen, kan du prøve den supermyke og smidige Nike Alate, som føles som et ekstra lag hud.

Husk at den rette sports-BH-en har en tettsittende passform samtidig som den har fleksibel bevegelsesfrihet. En sports-BH som ikke passer bra, kan gnisse, flytte på seg eller føles begrensende rundt brystkassen.

Bruk denne guiden for å få tips om hvordan du velger sports-BH.