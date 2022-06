Det beste utstyret for å løpe i regnet

Den rette jakken kan utgjøre forskjellen mellom å komme hjem gjennomvåt og holde deg tørr. Se etter en jakke som beskytter deg mot både vann og vind og som har fullt teipede sømmer og lommer som holder elektronikk tørr.

Du vil også at jakken skal være pustende og svettetransporterende, slik at du holder deg tørr under. Og søk etter en med hette så du holder regnet unna hode og nakke.

Om det er kaldt ute, velger du en jakke med syntetisk isolering i stedet for dun. Syntetisk isolering beholder varmen enda bedre når det blir vått. Kanskje bestemmer du deg også for å bruke en pustende fleecejakke under et vanntett lag, avhengig av temperatur og hva som er mest komfortabelt for deg. Her er noen av favorittene våre for alle typer regnvær, fra duskregn til pøsregn.

DUSKREGN

Du trenger utstyr som er lett og vannavstøtende. Se etter jakker som er utviklet for å holde deg aktiv og tørr i vått vær. En pustende Nike Repel-jakke har det du trenger. Du kan velge en som gjør stilen din komplett – og som gir nok varme for årstiden.

JEVNT REGN

Du trenger utstyr som holder deg tørr selv når været ikke gjør det. Velg en jakke som beskytter deg mot vær og vind uten at det er for tungvint å bruke den. Du trenger en anorakk eller løpejakke med en slitesterk barriere mot vind og regn. Noen Nike-jakker kan brettes inn i en lomme, noe som gjør dem perfekte for uforutsigbart vær. Om du har med deg elektronisk utstyr, må du passe på at lommene på jakken er sikre. Og om det blir kaldt, kan du bruke et Nike Tech Fleece-plagg under regnjakken.

PØSREGN

Du trenger utstyr som er vanntett og som gir komplett beskyttelse mot vær og vind. Se etter en jakke med solid GORE-TEX-membran, som gjør at svette fordamper uten å slippe inn vann. Deretter er det bare å spille i regnet. Hopp i sølepytter. Du holder deg tørr.