Slik rengjør du skoene dine med seks enkle trinn

Slik rengjør du skoene dine med seks enkle grep
Behandling av produkter
Regelmessig rengjøring sørger for at skoene dine ser så bra som mulig ut (og lukter så godt som mulig). Les videre for å finne ut hvordan du rengjør skoene uten å skade dem.
Varer
- Oppvasksåpe
- Bakepulver
- Rengjøringsviskelær (valgfritt)
- Skinnbalsam (valgfri)
- Hvit eddik (valgfri)
Redskaper
- Skobørste
- Tannbørste
- Myk ren klut
- Børste i semsket skinn (valgfri)
Det er vanskelig å holde sko pene uten å rengjøre dem regelmessig. I det øyeblikket et par nye sneakers kommer ut av esken sin, vil du ta dem på deg og gå ut – hvor de vil bli utsatt for skitt, gjørme, riper og flekker.
For å sikre at skoene holder topp ytelse over tid er det viktig å gi dem riktig stell og vedlikehold, inkludert rengjøring. Før du begynner, bør du plassere skoene i et skotre eller fylle dem med krøllete aviser, slik at de beholder fasongen mens du vasker dem. Deretter kan du begynne.
Disse tipsene vil hjelpe deg å holde alle sneakers – inkludert livsstils-, basket- og løpesko – freshe og rene med bare noen få enkle trinn.
Slik rengjør du skoene dine trinn for trinn
1.Bruk en tørr børste
Fjern løs smuss fra yttersålen, mellomsålen og overdelen med en tørr skobørste med myk bust. Har du ikke skobørste? Ikke noe problem. En ren tannbørste fungerer også fint
2.Lag mildt såpevann
Bland en liten mengde mildt vaskepulver eller oppvasksåpe i varmt vann.
Til hvite og lyse sko kan du også lage en effektiv rengjøringspasta ved å blande like deler natron og vann.
Merk: Når det gjelder bruk av oppvaskmiddel, er det viktig å være forsiktig og spe ut såpen med mye vann. På visse materialer kan bruk av oppvaskmiddel i høy konsentrasjon forårsake misfarging eller fjerne naturlige oljer i materialet.
3.Vask lissene for hånd
Ta ut skolissene og påfør en liten mengde av det milde såpevannet på dem. Masser lissene med hendene, skyll og tørk deretter med en myk klut.
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4.Vask sålene
Påfør det milde såpevannet på en myk børste, tannbørste eller en vaskeklut. Rengjør yttersålen og mellomsålen grundig, og ta deg god tid til å rengjøre alle deler av sålene. Tørk med en myk klut.
Merk: Om du trenger å vaske innersålene, fjerner du dem først og rengjør med såpevannet. La de så tørke før du setter dem tilbake i skoene.
5.Vask og tørk overdelene
Påfør det milde såpevannet på en myk børste, tannbørste eller en myk og fuktig klut til å rengjøre overdelene. Børst forsiktig for å unngå å skade materialet.
Når du er fornøyd med utseendet, bruker du en tørr mikrofiberklut eller en tørr klut til å tørke og få bort så mye såpefylt fuktighet og smuss fra overflaten som mulig. Gjenta om nødvendig dette trinnet. Prøv å unngå å tørke ved å gni, da dette kan slite ned skomaterialet eller spre eventuelle gjenværende småbiter av smuss rundt på overflaten.
6.Lufttørk
Lufttørk sneakersene i romtemperatur. Gi skoene nok tid til å tørke helt før du bruker dem til neste treningsøkt eller aktivitet. For de fleste sko tar det minst åtte timer å tørke helt.
Spesielle hensyn for forskjellige materialer
Å følge disse grunnleggende rengjøringstrinnene hjelper for å få rene sneakers, men enkelte materialer kan ha behov for litt ekstra omtanke. Dette må du vite om bruk av rengjøringsmiddel for forskjellige typer sko.
- Slik rengjør du skinnsko
Skinnsko får fort flekker, så det er viktig at de rengjøres regelmessig. I tillegg til å bruke en tørr børste og en løsning med mildt såpevann, kan du bruke et rengjøringsviskelær eller en skinnbalsam for å fjerne flekker. Unngå å skrubb skoene for hardt, da dette kan skade skinnet.
- Slik rengjør du sko med semsket skinn
Semsket skinn er kjent for å være vanskelig å rengjøre. Om du legger merke til vannmerker, slitemerker, smuss eller flekker, er det sannsynligvis på tide at sko med semsket skinn får en skikkelig rengjøring. Bruk disse anbefalte triksene og spesialverktøyene til å få jobben gjort.
Bruk en børste eller en klut i semsket skinn for å tørke bort rusk fra overflaten, der du jobber i samme retning som materialet i stedet for mot mønsteret.
Bruk gummi av semsket skinn (eller et blyantviskelær) til å gni bort merker på skoens overflate.
For vanskelige flekker bruker du en klut fuktet i hvit eddik til å skrubbe materialet i ulike retninger.
- Slik rengjør du sko med strikkemateriale
Nike Flyknit-sko gir fleksibel støtte og pusteevne i mange forskjellige typer fottøy. For å rengjøre Nike Flyknit eller andre strikkede sko eller netting-sko, lag mildt såpevann med såpe uten kjemikalier. Det er best å ikke bruke blekemiddel eller andre kraftige rengjøringsprodukter, da dette kan skade materialet.
Bruk en skobørste eller ren tannbørste og gni såpevannet i samme retning som strikkematerialet. Tørk av såpen med en ren klut og gjenta etter behov. La dem lufttørke og unngå tørketrommelen, fordi for mye varme kan skade skoene.
Vanlige spørsmål om rengjøring av sko
Kan jeg vaske skoene i vaskemaskinen?
Nike anbefaler ikke å vaske skoene i vaskemaskinen. Det beste er å vaske skoene for hånd på riktig måte for å sikre at de ikke skades i prosessen. Delikate skomaterialer kan skades i vaskemaskinen, og varmen fra tørketrommelen kan ødelegge fasongen på skoene. I tillegg er det mulig å skade vaskemaskinen din ved å vaske store ting som sneakers
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Hvordan rengjør jeg innersålene for å redusere skolukt?
Med jevne mellomrom kan det også være nødvendig å rengjøre innersålene. For å gjøre dette fjerner du innersålene og bruker de samme rengjøringstrinnene for yttersiden av skoene. Sørg for at du lufttørker dem helt før du setter dem tilbake i skoene. Om lukten vedvarer, kan det være nødvendig å erstatte innersålene. Erstatningsinnersåler er tilgjengelige i de fleste sports- og skobutikker.
Hva om skoene fortsatt er møkkete etter rengjøring?
Hvis skoene fortsatt ser skitne ut etter å ha fulgt og gjentatt de anbefalte rengjøringstrinnene, er det kanskje på tide med et par nye sneakers. Løpesko, for eksempel, bør erstattes etter 50 til 80 mil.
Hvor ofte bør jeg rengjøre skoene mine?
Hvor ofte du må rengjøre skoene, avhenger av hvor ofte du bruker skoene og hvor du bruker dem. For å holde dem i god stand, kan du sikte deg inn på å rengjøre skoene annenhver uke eller når de begynner å se skitne ut. Regelmessig vedlikehold reduserer rengjøringstiden.