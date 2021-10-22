Slik rengjør du skoene dine med seks enkle trinn

Det er vanskelig å holde sko pene uten å rengjøre dem regelmessig. I det øyeblikket et par nye sneakers kommer ut av esken sin, vil du ta dem på deg og gå ut – hvor de vil bli utsatt for skitt, gjørme, riper og flekker.

For å sikre at skoene holder topp ytelse over tid er det viktig å gi dem riktig stell og vedlikehold, inkludert rengjøring. Før du begynner, bør du plassere skoene i et skotre eller fylle dem med krøllete aviser, slik at de beholder fasongen mens du vasker dem. Deretter kan du begynne.

Disse tipsene vil hjelpe deg å holde alle sneakers – inkludert livsstils-, basket- og løpesko – freshe og rene med bare noen få enkle trinn.