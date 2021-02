Cosmic Unity: Behind the Design

La avfallet gjøre jobben

Bennett Shaw, produktsjef for Cosmic Unity, er basketentusiast, men ingen ekspert på Nikes Move to Zero. Men under utviklingen av skoen begynte han å se paralleller mellom spillet han elsker og Nikes oppdrag – ideen om at du kan bli litt bedre for hvert år. «Vi vil hele tiden forbedre oss», forklarer Bennett. «Vi er fast bestemte på å prøve å øke mengden resirkulert materiale med 5 %. Med Cosmic Unity lyktes vi å komme opp i 25 % etter vekt.» For å nå opp på det magiske tallet 25 %, brukte designerne en unik kombinasjon av delvis resirkulerte komponenter og nye, effektivt fremstilte materialer. Eksempelvis brukte vi 10 % Nike Grind-gummi kombinert med nytt materiale for å skape Crater Foam-mellomsålen. Skoen har også et lagdelt trådsystem skapt av 99 % resirkulert materiale, en innersåle laget av resirkulert polyester, og overlæret bruker en resirkulert blanding av polyuretan og polyester. Teamet var også opptatt av skoens visuelle estetikk, og sørget for at den så rask, elegant og futuristisk ut.