Spesiallevering: Slik halverer One-esken emballasjen
Innovasjon
Finn ut hvordan Nikes emballasjeteam forkaster den doble esken for å bidra til å redusere avfall – og tenker nytt om hva en skoeske kan gjøre.
Presentert av Move to Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
«Emballasje er noen ganger en ettertanke», sier Rich Hastings, mesterhjernen bak Nikes tilpassede skoeskedesign i mer enn 20 år. «Men det folk kanskje ikke innser, er at det kan ha en stor påvirkning på miljøet.»
Du har kanskje merket påvirkningen når skoene du kjøper på nettet, kommer i skoesken, omgitt av en annen eske. «Vi visste vi hadde mulighet til å gjøre vår eksisterende modell bedre», sier han.
Rich og teamet hadde mulighet til å gjøre nettopp det da de jobbet på 2020-lanseringen av Space Hippie – en skoserie laget med minst 25 til 50 prosent resirkulert materiale basert på vekt som trengte en dristig beholder med lav påvirkning til å matche det fremtidsrettede designet.
Rich Hastings bidro til å utvikle One-esken etter at han jobbet på Space Hippie-esken (i midten), som forkastet esken i
esken som vi alle kjenner til.
«Space Hippie var startpunktet», sier Erica Swanson fra avdelingen for bærekraftige produkter. «Vi ville ha et nyskapende system som leverte en sko i sin egen beholder, i stedet for å levere en eske inni en annen eske.»
Så når du kjøper ett par med sko på nettet, eliminerer dette en hel eske fra bestillingen – og søppelbøtten din. Det høres enkelt ut, men som med alle bransjeledende konsepter krevde det mye arbeid for å gjøre det til en realitet.
Test og lær
«Det var ment å være en begrenset lansering. Så vi sa: ‘La oss være vågale og prøve noe vi ikke er sikre på om vil fungere,’» sier Rich om sneakerkolleksjonen som ble levert i sin egen avlange skoeske.
«Men skoene var så populære at vi måtte oppskalere raskt. Vi fikk mye tilbakemelding om at esken ikke var slitesterk nok til å tåle påkjenningene av frakten, så vi måtte jobbe med å oppdatere den basert på disse funnene.»
Erica Swanson bidrar til å ta Nike til nye høyder med One-esken. «Vi lærte at 86 prosent av kundene sa at de
vil jobbe med merkevarer for å gjøre dem mer bærekraftige», sier Erica. «Med One-esken leverer vi på dette behovet.»
Rich og teamet kjørte en rekke ingeniørøvelser, som knusetester for å ødelegge esken, for å sikre at den ville overleve reisen til døren din. Disse testene hjalp teamet med å utvikle en enda sterkere beholder – og beviste at designet kunne fungere på en mye større skala.
Resultatet av å drømme og teste stort? Nikes One-eske. Dette nåværende designet kan romme nesten alle sko som Nike lager. Og selv om den kanskje ser annerledes ut enn esken som startet det hele, så er intensjonen den samme – redusere avfall.
Det å frakte sko i skoeskene deres og forkaste den ytre esken (i tillegg til eventuell annen emballasje) gir mange fordeler.
Sammenlignet med tradisjonell emballasje gir One-esken en reduksjon på 51 prosent i avfall for enkeltkjøp på nettet uavhengig av skoen inni.
Sammenlignet med tradisjonell emballasje gir
One-esken en reduksjon på 51 prosent i avfall
for enkeltkjøp på nettet uavhengig av
skoen inni.
Hvordan gjør du en eske til et gjennombrudd? Ifølge Chris Conklin handler det om detaljene.
Få mer med mindre
«Teamet vårt jobbet sammen for å virkelig tenke over hvordan kunden vil ha interaksjon med esken», sier Chris Conklin fra emballasjedesign.
Ta en omvisning gjennom resultatet av alt det detaljerte arbeidet:
- Usynlig utside
One-esken ser underveldende ut på avstand – men det er hele poenget. «Det var et strategisk valg for sikkerhet», sier Chris om designet uten logo. «Vi ville ikke at esken skulle reklamere for at det ligger nye sko utenfor døren din.»
- Returer uten teip
Lokket på esken er sikret med en selvklebende stripe for å redusere teipavfall. Men noen ganger fungerer ikke ting, så teamet visste at de også måtte løse måten kunder håndterer returer på. Derfor la de til enda en stripe med lim som gjør at du kan lukke esken på nytt og returnere skoene.
- Grafikk som ikke gir flekker
«Vi prøvde å bruke forskjellige farger for grafikk på innsiden av esken», sier Chris. «Men da vi merket at blekket satte flekker på hvite mellomsåler, byttet vi til hvit slik at produktet holdt seg i perfekt stand.»
Og måten vi påførte det hvite blekket på, var noe som gikk igjen i det generelle målet om å redusere avfall. «Vi tenkte på vannbruk da vi trykte», sier Chris. «Vi ville at designet skulle være minimalt nok til at vi kunne holde fotavtrykket lavt.»
Om One-esken dukker opp på døren din, ser du disse funksjonene komme til live på denne kombinasjonen av skoeske og fraktbeholder. Du ser kanskje også litt slitasje. «Tenk på dette som en påminnelse om at du hjalp til med å fjerne en ekstra eske fra søppelbøtten», foreslår Erica.
Fremtiden til skoesker
Betyr dette at One-esken kommer til å erstatte alle eksisterende skoesker? Nei, ikke med én gang. Millioner av enheter sendes i år, og det tallet forventes å vokse gjennom grundig testing og justering. «Selv om det er stort, er vi fortsatt i pilotmodus», sier Erica. «Det er muligheter for at One-esken kan utvikles over tid – måten den ser ut på, hva den brukes til og hvor mange esker vi kan spare.»
Og akkurat som Space Hippie inspirerte denne banebrytende beholderen, gir One-esken nye ideer for å endre andre emballasjepraksiser. Som for eksempel det å redusere mengden papir som brukes til å fylle tærne på sko, eller det å fjerne plastposer som omslutter individuelle klesplagg.
Rich sier at det er en del av en større historie: Nikes overordnede grep for å redusere produktemballasje, en innsats som hele tiden utvikler seg.
«Vi er virkelig ledere på dette, men vi er bare så vidt kommet i gang.»
Erica Swanson
Senior Director, avdelingen for bærekraftige produkter
«Vi er virkelig ledere på dette, men
vi er bare så vidt kommet i gang.»
Erica Swanson
Senior Director, avdelingen for bærekraftige produkter
For mer informasjon: Besøk Nike.com/Sustainability for å følge hvert trinn i reisen vår og oppdage nye måter vi kan Move to Zero – mot null CO2-utslipp og null avfall – sammen.
Foto: Ariel Fisher
Tekst: Rebecca Coolidge