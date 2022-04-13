Betyr dette at One-esken kommer til å erstatte alle eksisterende skoesker? Nei, ikke med én gang. Millioner av enheter sendes i år, og det tallet forventes å vokse gjennom grundig testing og justering. «Selv om det er stort, er vi fortsatt i pilotmodus», sier Erica. «Det er muligheter for at One-esken kan utvikles over tid – måten den ser ut på, hva den brukes til og hvor mange esker vi kan spare.»



Og akkurat som Space Hippie inspirerte denne banebrytende beholderen, gir One-esken nye ideer for å endre andre emballasjepraksiser. Som for eksempel det å redusere mengden papir som brukes til å fylle tærne på sko, eller det å fjerne plastposer som omslutter individuelle klesplagg.



Rich sier at det er en del av en større historie: Nikes overordnede grep for å redusere produktemballasje, en innsats som hele tiden utvikler seg.