Hva er Air-demping laget av? Det består av to hovedkomponenter, og den første er termoplastisk polyuretan (TPU), en type plast som er svært godt likt på grunn av slitestyrken og resirkuleringsevnen.



«TPU kan ikke resirkuleres i det uendelige, men vi kan likevel resirkulere det om og om igjen i prosessen vår», sier leder for bærekraftprogrammet, Makely Lyon. Takket være flere tiår med utvikling har vi forbedret prosessen vår for å resirkulere og gjenbruke mye av det som ellers ville ha blitt kastet.



TPU-plasten blir Air-enhetens skall som deretter fylles med den andre hovedingrediensen: gass. Det høres kanskje rart ut, men visste du at luften vi alle puster inn er en blanding av gasser? Vel, Nike Air inneholder også gass. I gamle dager brukte vi en gass kalt svovelheksafluorid (SF6) som ikke var bra for miljøet.