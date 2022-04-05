Full Circle: Slik blir Air født på ny med intern resirkulering
Innovasjon
Gå bak kulissene for å se hvordan Nike Air-enheter blir laget på nytt og på nytt og på nytt.
Presentert av Move To Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
Nike Air-demping har en rik arv når det gjelder stil og komfort, men du vet kanskje ikke at den lange historien også omfatter flere tiår med innovasjon innenfor bærekraft. Det er sant. Helt fra starten har Nike utviklet denne trykkluftteknologien for å forårsake mindre belastning på planeten.
«Siden begynnelsen har vi lansert mange usynlige innovasjoner til vår mest synlige teknologi», sier Mitesh Patel, produksjonsdirektør ved Air Manufacturing Innovation-anlegget (AirMI). «Målet er å holde noen ting konstante – blant annet utseendet og opplevelsen – men samtidig hele tiden forbedre produksjonsprosessen.»
Så hvordan gjør vi det?
«Å lage Air er som å bake en kake», sier Mitesh. «Forskjellige kaker trenger forskjellige oppskrifter, og Nike har mange forskjellige typer Air. Hver gang et nytt design kommer inn, må vi lage maskinene og prosessene for å få det til. Det er de samme ingrediensene, bare forskjellige metoder.»
Følg med videre for å lære hvordan du baker denne avanserte kaken. Klarer du å se hvordan vi tilsetter ansvarlig produksjonsteknikk i røren?
Rester fra produksjonsprosessen resirkuleres for å lage nye Air-enheter. Her et glimt fra
prosessen ved AirMI-anlegget i Beaverton, Oregon i januar 2022.
Finn frem ingrediensene
Hva er Air-demping laget av? Det består av to hovedkomponenter, og den første er termoplastisk polyuretan (TPU), en type plast som er svært godt likt på grunn av slitestyrken og resirkuleringsevnen.
«TPU kan ikke resirkuleres i det uendelige, men vi kan likevel resirkulere det om og om igjen i prosessen vår», sier leder for bærekraftprogrammet, Makely Lyon. Takket være flere tiår med utvikling har vi forbedret prosessen vår for å resirkulere og gjenbruke mye av det som ellers ville ha blitt kastet.
TPU-plasten blir Air-enhetens skall som deretter fylles med den andre hovedingrediensen: gass. Det høres kanskje rart ut, men visste du at luften vi alle puster inn er en blanding av gasser? Vel, Nike Air inneholder også gass. I gamle dager brukte vi en gass kalt svovelheksafluorid (SF6) som ikke var bra for miljøet.
«Allerede på 90-tallet innså teamet vårt at vi måtte slutte å bruke SF6, som er en gass med svært høyt potensial for global oppvarming», sier Makely. «Det tok mange år med innovasjon. Men siden 2006 har vi vært SF6-frie og bruker i stedet 100 % nitrogen.»
Det gjør vi fordi omtrent 78 prosent av jordens atmosfære er nitrogengass, mye mer enn oksygen, som utgjør omtrent 21 prosent. Så hvis det slippes ut nitrogen under produksjonsprosessen, får dette mindre innvirkning enn gassen vi brukte tidligere.
Har du fått vite alt du trenger om gass og plast? Bra.
La oss lage litt Air!
Trinn 1: Sett to TPU-ark sammen og varm dem opp til den ideelle temperaturen. Varmen gjør den stive TPU-en smidig, slik at du kan støpe den til riktig form og forsegle den – lufttett, selvfølgelig.
Trinn 2: Fjern Air-enhetene fra formen når de er stivnet, og skjær deretter av overflødig TPU for å få riktig fasong. Ikke glem å ta vare på det du skjærer av! Du trenger det til det siste trinnet.
Trinn 3: Injiser den ikke fullt så magiske ingrediensen – nitrogen. Det er det som fyller de vakre TPU-skallene for å gi spretten vi alle kjenner og elsker.
Trinn 4: Ta alt rent avskjær og rester (som er mer enn 90 prosent av det), mal det deretter opp og smelt det sammen for å lage nye TPU-ark. Start prosessen på nytt. Det er den sirkulære Air-prosessen.
Der har du det, Air-enheter som er klare til å dempe steget ditt og legge en dose resirkulert materiale i skoen din.
Fikk du med deg alle de bærekraftige triksene? Å bruke nitrogen i stedet for SF6 hjelper oss å redusere klimagassutslippene våre. I tillegg har gjenbruk av alt TPU-avfallet hjulpet oss med å lede mer enn 30 millioner kilogram produksjonsavfall bort fra søppelfyllinger hvert år.
AirMI-teammedlemmer, fra venstre til høyre: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel og Jordan Binkerd.
Ifølge Makely er det hele en del av AirMIs «lange historie med innovasjon for å redusere vår innvirkning på planeten».
Selv om det er slik historien ser ut, er dette bare begynnelsen.
«Vi gjør ting som ble antatt å være nesten umulige for et tiår siden. Det er drevet av mennesker. Uten dem og ideene deres kan vi ikke lage Air.»
Mitesh Patel
Produksjonsdirektør ved Air Manufacturing Innovation-anlegget (AirMI)
For mer informasjon: Besøk Nike.com/Sustainability for å følge hvert trinn i reisen vår og oppdage nye måter vi kan Move to Zero – sammen.
Foto: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker