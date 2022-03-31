Fortell oss om jobben din.

«Rollen min er å sørge for at jeg virkelig forstår kundenes behov for å lage produkter som er ønsket – det å løse problemer ved bruk av kreativitet, bærekraft, sirkularitet gjennom linsen til materialene.»



Når startet din kjærlighet for sneakers?

«Forholdet mitt til sneakers handler om å nyte tiden med familien min. Da jeg flyttet til Los Angeles fra Indonesia i 2005, snakket jeg ikke engelsk, og søskenbarna mine snakket ikke indonesisk – men på en eller annen måte klarte vi å knytte bånd gjennom sneakers. De tok meg med for å overnatte i kø ved lanseringer, og jeg fikk nye venner da vi ventet i kø. Det er hele fellesskapet som får meg til å føle meg velkommen.»



Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?

«Jeg er omgjengelig, utadvendt, Steinbukken. Jeg liker å prøve ny mat, utforske nye retrobutikker, bruktbutikker, osv. Derfor må skoene mine være komfortable – for jeg er alltid på farten!»