Gi gamle sneakers nytt liv – med appelsiner, valnøtter og mel?
Innovasjon
Ja, det er sant! Bli med Nike-skodesignere når de deler tre måter du kan bruke naturlige ingredienser på med enkle handlinger du kan gjøre hjemme som får sneakersene til å vare lenger.
«Hands On» er en serie der du lærer manuelle teknikker av nyskapende eksperter.
«Jeg er en A+-vegetarianer – og en A--veganer,» spøker skodesignspesialist Aja Zarrehparvar, som en referanse til den plantebaserte sneakersfargeoppskriften hun er i ferd med å dele med oss.
Enten det handler om hva du skal spise til lunsj eller hvordan du tar vare på skoene dine, så er vi alle på våre egne reiser for å bli mer bærekraftige borgere. Men kan individuelle handlinger virkelig føre til en samfunnsmessig forandring?
Aja tror det: «Kulturen avgjør hva som er ‘kult’ i hermetegn,» sier hun. «Om kulturen fortsetter å oppfordre til å oppdatere skoene dine – tilpasse, spare ting – så kan vi gjøre bærekraft til noe som er unektelig kult!»
Møt din vert Aja Zarrehparvar (til høyre) og gjesten Indah Nur.
Selv om det å dunke skoene dine i en tank med varmt vann fylt med rødbeter kanskje ikke føles som en naturlig klimahandling for de fleste av oss (ennå!), så er det en fulltidsjobb for Aja.
«Jeg er her for å hjelpe til med å inspirere designere i hele selskapet med å utforske, drømme, oppdage og fortsette å glede seg over nye prosesser og tilnærminger,» sier hun om jobben sin i Blue Ribbon Studio, som er Nikes skaperplass på campus. «Noen ganger skjer det feil, men det er der heldige uhell oppstår – det er der problemløsning oppstår!»
Er du klar for å løse noen praktiske sneakerproblemer gjennom nyskapende tenking (og litt hardt arbeid)? Bla ned for å lære måter du kan rengjøre, farge og lime skoene dine på, med bærekraftige metoder som Aja og hennes likesinnede skodesigner Indah Nus bruker hjemme. Kom igjen!
Merk: Du skal jobbe med varm væske til noen av disse, så voksenovervåkning er påkrevd, samt bruk av vernebriller og hansker.
1. Slik holder du skoene dine freshe – med artikler du finner rundt i huset
Enten du prøver å holde sneakersene dine som nye så lenge som mulig, eller om du foretrekker et brukt utseende som blir bedre med alderen, så er én ting sikkert: «Om du tar vare på tingene dine, så kommer de til å vare lenger,» sier Indah, som spesialiserer seg på å designe sneakers slitesterke nok for barn som leker mye. Om du blir overveldet av alle meningene og teknikkene der ute, starter du med det grunnleggende – en start hjemme, med verktøy du kanskje allerede har på kjøkkenet og badet! Se klippet nedenfor for detaljerte tips.
Fakta: Nike Air-bobler, som mye
plast, kan bli tåkete over tid på grunn av
oksidering. Men ta det med ro, vi har inkludert
et tips for å få dem til å skinne som nye.
Sjekk det ut!
Ekstra kreditt: Det å bytte sneakers er ikke bare bra for antrekket – det kan bidra til at skoene holder seg freshe lenger. Vi har lært fra Nikes kvalitetsingeniører at etter en dag under føttene dine så bruker de fleste mellomsåler i skum 24 til 48 timer på å dekomprimere. Så når du kan, bør du veksle mellom to eller flere par.
2. Slik farger du skoene på en naturlig måte – og gir dem nytt liv
Har du noen gang kommet over et par langt bak i klesskapet som er møkkete, misfarget – eller kanskje du bare er lei dem? Før du donerer dem bort eller resirkulerer dem, kan du vurdere å oppdatere dem med et fargerikt nytt utseende! Bonuspoeng om du prøver en naturbasert oppskrift som den ovenfor. «Det å farge sko gir dem nytt liv uansett,» sier Aja. «Men det å farge dem med gurkemeie, kaffe eller matrester er en kunstnerisk livskrets!»
Fakta: Rødbeter er røde, kaffe er
brunt … men hvilken farge tror du
avokado gir? Finn det overraskende
svaret i videoen ovenfor.
Ekstra kreditt: Bli kjent med materialene dine! Naturlige farger som de vi nevnte ovenfor, fungerer best på naturlige materialer – som bomull, canvas, semsket skinn, ull. Syntetiske materialer (tenk plast, gummi, polyester), som mange skodeler er laget av, absorberer ikke naturlige farger på samme måte. For å farge disse må du prøve en kraftigere farge fra din lokale håndverksbutikk.
3. Slik lager du ditt eget skolim – og redder ødelagte sneakers
«Det handler om historien om å skaffe dem, eller følelsen jeg får når jeg tar dem på,» sier Aja om sine mange favorittsko (inkludert det sentimentale paret vi ser ovenfor). «De har alle det magiske aspektet som jeg ikke helt kan sette fingeren på, selv etter all denne tiden!» Om du har sneakers du er glad i med deler som begynner å gå i stykker, må du ikke være redd for å bruke litt lim – bare sørg for at du ser klippet ovenfor for å få tips om hva som kan fikses, hvordan du bør ta på limet og til og med en oppskrift for å lage ditt eget hjemme.
Fakta: Lim av mel som det som
demonstreres ovenfor, har blitt brukt
siden gamle dager (som i tusenvis
av år siden) til ulike bruksområder som
bokbinding, découpage med mer.
Ekstra kreditt: Finnes det mer avansert lim der ute? Selvfølgelig! Og Nike-kjemikere lager nye hele tiden. Men til og med lim med industriell styrke kan bli svakere og tid. Store mengder fuktighet eller varme kan akselerere prosessen, så dette bør du prøve å unngå. Og om paret ditt er virkelig ødelagt, kan du alltids resirkulere dem i deltakende Nike-butikker.
Møt sneakersekspertene: Aja + Indah
Du har hørt tipsene deres ovenfor – nå kan du bli kjent med vertene våre i denne utgaven av «Hands On».
Aja
Skodesignspesialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Hva er Blue Ribbon Studio?
«BRS er det sentrale stedet for kultur, kreativitet og fellesskap for Nike-design. Vi er episenteret for Nikes designkreativitet. Det er et sted der designere kan komme og leke.»
Fortell oss om jobben din.
«Det å være en skodesignspesialist i BRS betyr at jeg er her for å støtte andre designere. Jeg må være på kreativ bølgelengde med alle typer farger, teksturer og former. Jeg tenker på meg selv som melken i frokostblandingen. Laktosefri havremelk, vel og merke.»
Hva førte deg hit?
«Jeg studerte arkitektur og fant min vei til Nike for første gang som 3D-skodesigner for omtrent tre år siden.»
Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?
«Jeg liker å utforske og komme i gang! Jeg er alltid nysgjerrig, jeg liker å lære nye ting og jeg gjør alt med et lett sinn.»
Når startet din kjærlighet for sneakers?
«Jeg brukte Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 i 7. klasse da jeg spilte basket. Noe endret seg da jeg fikk det første paret, og jeg har aldri sett meg tilbake.»
Hva er noen av favorittparene dine i det siste?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: «‘please crease’-meldingen på tærne er så bra – den snakker direkte til skoenes kultur.»
ISPA Flow: «De har en flott gjennomsiktig overdel. De er morsomme å gå i, akkurat som en helt annen opplevelse.»
Blazer Jumbo: «Designet er så gjennomtenkt. Jeg tenkte at det er sånn du forbedrer en klassiker.»
Indah
Materialdesigner,
Sko for barn @ Nike
Fortell oss om jobben din.
«Rollen min er å sørge for at jeg virkelig forstår kundenes behov for å lage produkter som er ønsket – det å løse problemer ved bruk av kreativitet, bærekraft, sirkularitet gjennom linsen til materialene.»
Når startet din kjærlighet for sneakers?
«Forholdet mitt til sneakers handler om å nyte tiden med familien min. Da jeg flyttet til Los Angeles fra Indonesia i 2005, snakket jeg ikke engelsk, og søskenbarna mine snakket ikke indonesisk – men på en eller annen måte klarte vi å knytte bånd gjennom sneakers. De tok meg med for å overnatte i kø ved lanseringer, og jeg fikk nye venner da vi ventet i kø. Det er hele fellesskapet som får meg til å føle meg velkommen.»
Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?
«Jeg er omgjengelig, utadvendt, Steinbukken. Jeg liker å prøve ny mat, utforske nye retrobutikker, bruktbutikker, osv. Derfor må skoene mine være komfortable – for jeg er alltid på farten!»
Hva er noen av favorittparene dine i det siste?
Air Jordan 4 x Off-White: «Den betyr mye for meg fordi det er en lansering for kvinner. Jo mer inngått den blir, jo bedre – på laget mitt snakker vi alltid om å finne materialer som ser bedre ut etter hvert som de blir eldre.»
Air Jordan 1 Mid Fearless ‘Melody Ehsani’: «Jeg fikk denne i gave av en venn. Mange snakker negativt om Mid-sko, men for meg er de så komfortable og en av favorittene mine. Den er designet av kvinner, og historien og fargekombinasjonen er helt vill.»
Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’: «En annen skolansering for kvinner som jeg prøvde veldig hardt å skaffe meg, og heldigvis klarte jeg det. Jeg liker det førsteklasses materialet, det vatterte fôret (så komfortabelt), det semskede skinnet, det trykte ‘work harder’-budskapet på lissetuppene.»
Aja
Skodesignspesialist,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Hva er Blue Ribbon Studio?
«BRS er det sentrale stedet for kultur, kreativitet og fellesskap for Nike-design. Vi er episenteret for Nikes designkreativitet. Det er et sted der designere kan komme og leke.»
Fortell oss om jobben din.
«Det å være en skodesignspesialist i BRS betyr at jeg er her for å støtte andre designere. Jeg må være på kreativ bølgelengde med alle typer farger, teksturer og former. Jeg tenker på meg selv som melken i frokostblandingen. Laktosefri havremelk, vel og merke.»
Hva førte deg hit?
«Jeg studerte arkitektur og fant min vei til Nike for første gang som 3D-skodesigner for omtrent tre år siden.»
Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?
«Jeg liker å utforske og komme i gang! Jeg er alltid nysgjerrig, jeg liker å lære nye ting og jeg gjør alt med et lett sinn.»
Indah
Materialdesigner,
Sko for barn @ Nike
Fortell oss om jobben din.
«Rollen min er å sørge for at jeg virkelig forstår kundenes behov for å lage produkter som er ønsket – det å løse problemer ved bruk av kreativitet, bærekraft, sirkularitet gjennom linsen til materialene.»
Når startet din kjærlighet for sneakers?
«Forholdet mitt til sneakers handler om å nyte tiden med familien min. Da jeg flyttet til Los Angeles fra Indonesia i 2005, snakket jeg ikke engelsk, og søskenbarna mine snakket ikke indonesisk – men på en eller annen måte klarte vi å knytte bånd gjennom sneakers. De tok meg med for å overnatte i kø ved lanseringer, og jeg fikk nye venner da vi ventet i kø. Det er hele fellesskapet som får meg til å føle meg velkommen.»
Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?
«Jeg er omgjengelig, utadvendt, Steinbukken. Jeg liker å prøve ny mat, utforske nye retrobutikker, bruktbutikker, osv. Derfor må skoene mine være komfortable – for jeg er alltid på farten!»
Når startet din kjærlighet for sneakers?
«Jeg brukte Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006 i 7. klasse da jeg spilte basket. Noe endret seg da jeg fikk det første paret, og jeg har aldri sett meg tilbake.»
Hva er noen av favorittparene dine i det siste?
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’: «‘please crease’-meldingen på tærne er så bra – den snakker direkte til skoenes kultur.»
ISPA Flow: «De har en flott gjennomsiktig overdel. De er morsomme å gå i, akkurat som en helt annen opplevelse.»
Blazer Jumbo: «Designet er så gjennomtenkt. Jeg tenkte at det er sånn du forbedrer en klassiker.»
Hva er noen av favorittparene dine i det siste?
Air Jordan 4 x Off-White: «Den betyr mye for meg fordi det er en lansering for kvinner. Jo mer inngått den blir, jo bedre – på laget mitt snakker vi alltid om å finne materialer som ser bedre ut etter hvert som de blir eldre.»
Air Jordan 1 Mid Fearless ‘Melody Ehsani’: «Jeg fikk denne i gave av en venn. Mange snakker negativt om Mid-sko, men for meg er de så komfortable og en av favorittene mine. Den er designet av kvinner, og historien og fargekombinasjonen er helt vill.»
Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’: «En annen skolansering for kvinner som jeg prøvde veldig hardt å skaffe meg, og heldigvis klarte jeg det. Jeg liker det førsteklasses materialet, det vatterte fôret (så komfortabelt), det semskede skinnet, det trykte ‘work harder’-budskapet på lissetuppene.»
Brakt til deg av Move to Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
Filmer: Ariel Fisher
Tekst: Gail Dorwin