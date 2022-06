Hva er Blue Ribbon Studio?

«BRS er det sentrale stedet for kultur, kreativitet og fellesskap for Nike-design. Vi er episenteret for Nikes designkreativitet. Det er et sted der designere kan komme og leke.»



Fortell oss om jobben din.

«Det å være en skodesignspesialist i BRS betyr at jeg er her for å støtte andre designere. Jeg må være på kreativ bølgelengde med alle typer farger, teksturer og former. Jeg tenker på meg selv som melken i frokostblandingen. Laktosefri havremelk, vel og merke.»



Hva førte deg hit?

«Jeg studerte arkitektur og fant min vei til Nike for første gang som 3D-skodesigner for omtrent tre år siden.»



Hvilke personlighetstrekk har du i arbeidslivet og livet generelt?

«Jeg liker å utforske og komme i gang! Jeg er alltid nysgjerrig, jeg liker å lære nye ting og jeg gjør alt med et lett sinn.»