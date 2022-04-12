Analyze This: Slik blir design forbedret av data
Innovasjon
Vi bruker dataanalyse for å øke innholdet av resirkulert materiale i klassiske sko. Men de visuelle endringene er så subtile at vi vedder på at du ikke får øye på dem.
Presentert av Move To Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
Hvis du har lyst til å utgjøre en forskjell gjennom produktdesign, er materialer et godt sted å starte.
Rundt 70 prosent av Nikes karbonutslipp kommer fra materialene. Så selv små endringer kan redusere utslippene betydelig.
«Vi visste at vi hadde et ansvar for å endre materialene våre», sier Isabel Torres, utvikler innen skomateriale, med tanke på Nikes produktlinje Air Max. «Det er som å skru av kranen når du børster tennene. Det er bare den riktige tingen å gjøre.»
Men selv endringer basert på sunn fornuft er vanskelige å gjennomføre uten den rette informasjonen. Det er her data kommer inn i bildet.
«En av rollene til data er at designere får brakt sin visjon ut i live», sier Nina Watkins, som er en del av teamet av dataanalytikere som gir designere verktøyene de trenger for å ta bedre avgjørelser rundt materialer. Så hvordan gjør de det?
Utviklinger i bærekraftig design er mulig på grunn av dataanalytikere som Nina Watkins, avbildet over.
Å veie mulighetene
Hvis du noen gang har lurt på hvordan resirkulert innhold blir målt, så er det nettopp folk som Nina som finner ut av det.
«Kalkulasjonen er enkel algebra», sier Nina. «Men det krever mye lagarbeid for at det skal bli brakt til live.» Den største utfordringen er å ha oversikten over det resirkulerte innholdet til hver komponent fra hver leverandør – det er ingen liten oppgave.
«Det var en helt ny prosess, så vi fant ut av ting på veien», fortsetter hun. «I begynnelsen veide jeg fysisk hver del av skoen, én etter én, på en kjøkkenvekt.»
For å avgjøre mengden resirkulert innhold i en sko, brukte Nina en kjøkkenvekt for å veie hver del.
Slik måles det resirkulerte innholdet i en sko:
- Ta prosenten av resirkulert innhold i hver komponent.
- Multipliser det med komponentens vekt for å få det resirkulerte innholdet i vekt for den komponenten.
- Adder sammen disse resirkulerte vektene (X deler av skoen).
- Del den totale resirkulerte vekten med den totale vekten av hele skoen.
- Det endelige tallet = prosent resirkulert innhold basert på vekt. Da er vi i mål.
«Med den utrolige hjelpen fra våre fabrikkpartnere, har vi nå blitt i stand til å øke produksjonen med denne originale metoden», sier Nina. «De produserer ikke bare skoene, men veier også nøye hver eneste komponent før hver prøverunde.»
Den detaljerte informasjonen sørger for at Nike-designere får viktig informasjon om materialer til verktøysettet deres – uansett om de utvikler nye sko eller gjenskaper klassiske design.
Grace (venstre) og Isabel benytter data så de kan ta de beste designavgjørelsene.
Data i aksjon
Et eksempel på datadrevne avgjørelser i aksjon er den subtile transformasjonen av Nike Air Max 90, 95 og 97 til dame.
«Disse skoene er ikoner», sier Grace Lee, senior materialdesigner. «Men for Nike handler det om innovasjon og å hele tiden være på jakt etter noe bedre. I dette tilfellet visste vi at vi kunne forbedre disse skoene ved å bruke mer resirkulert materiale.»
Målet var å oppdatere sentrale sko i Air Max-serien – en av Nikes mest populære.
Grace Lee, senior materialdesigner, sammenligner paletter for materialene.
De kalte prosjektet Better Essentials. «Better» fordi målet var å bruke mer resirkulert materiale enn på originalene. «Essential» fordi den bærekraftige versjonen ikke kunne fjerne det som gjorde originalene berømte i utgangspunktet.
«Vi var besatte av detaljene – følelsen, lukten, berøringen, alt sammen», sa produktseriesjef Negin Mani. «Slik at Nike-tilhengerne fikk det samme produktet, bare med lavere klimapåvirkning ved å bruke resirkulerte materialer.»
Eksempler på det endelige produktet til Better Essentials-prosjektet: Nike Air Max 95-sko laget med minst 20 % resirkulert innhold basert på vekt.
Finjustering av designet
Til syvende og sist var det data og analytiske verktøy som gjorde at teamet fikk tatt innovative avgjørelser vedrørende materialer – de oppdaterte alt fra lisser og fôr til mellomsålen ved å bruke resirkulerte alternativer med lavere miljøpåvirkning.
Resultatet ble sko med minst 20 % resirkulert innhold basert på vekt.
Transformasjonen er ikke ment å være sjokkerende. En sann Air Max-fan burde ikke engang kunne få øye på forskjellen i materialer.
Lyktes laget med oppgaven?
«Jeg er en ekspert på materiale, og jeg klarer ikke engang å se forskjellen mellom de originale og bærekraftige materialene», sier Grace.
Høres ut som en seier.
For mer informasjon: Besøk Nike.com/Sustainability for å følge hvert trinn i reisen vår og oppdage nye måter vi kan Move to Zero på – mot null CO2-utslipp og null avfall – sammen.
Foto: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker
Presentert av Move To Zero: Nikes reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid.
Hvis du har lyst til å utgjøre en forskjell gjennom produktdesign, er materialer et godt sted å starte.
Rundt 70 prosent av Nikes karbonutslipp kommer fra materialene. Så selv små endringer kan redusere utslippene betydelig.
«Vi visste at vi hadde et ansvar for å endre materialene våre», sier Isabel Torres, utvikler innen skomateriale, med tanke på Nikes produktlinje Air Max. «Det er som å skru av kranen når du børster tennene. Det er bare den riktige tingen å gjøre.»
Men selv endringer basert på sunn fornuft er vanskelige å gjennomføre uten den rette informasjonen. Det er her data kommer inn i bildet.
«En av rollene til data er at designere får brakt sin visjon ut i live», sier Nina Watkins, som er en del av teamet av dataanalytikere som gir designere verktøyene de trenger for å ta bedre avgjørelser rundt materialer. Så hvordan gjør de det?
Utviklinger i bærekraftig design er mulig på grunn av dataanalytikere som Nina Watkins, avbildet over. For å
avgjøre mengden resirkulert innhold i en sko, brukte Nina en kjøkkenvekt for å veie hver del.
Å veie mulighetene
Hvis du noen gang har lurt på hvordan resirkulert innhold blir målt, så er det nettopp folk som Nina som finner ut av det.
«Kalkulasjonen er enkel algebra», sier Nina. «Men det krever mye lagarbeid for at det skal bli brakt til live.» Den største utfordringen er å ha oversikten over det resirkulerte innholdet til hver komponent fra hver leverandør – det er ingen liten oppgave.
«Det var en helt ny prosess, så vi fant ut av ting på veien», fortsetter hun. «I begynnelsen veide jeg fysisk hver del av skoen, én etter én, på en kjøkkenvekt.»
Grace (venstre), Negin (midten) og Isabel benytter data så de kan ta de beste designavgjørelsene og bruke de mest
bærekraftige materialene mulig.
Slik måles det resirkulerte innholdet i en sko:
- Ta prosenten av resirkulert innhold i hver komponent.
- Multipliser det med komponentens vekt for å få det resirkulerte innholdet i vekt for den komponenten.
- Adder sammen disse resirkulerte vektene (X deler av skoen).
- Del den totale resirkulerte vekten med den totale vekten av hele skoen.
- Det endelige tallet = prosent resirkulert innhold basert på vekt. Da er vi i mål.
«Med den utrolige hjelpen fra våre fabrikkpartnere, har vi nå blitt i stand til å øke produksjonen med denne originale metoden», sier Nina. «De produserer ikke bare skoene, men veier også nøye hver eneste komponent før hver prøverunde.»
Den detaljerte informasjonen sørger for at Nike-designere får viktig informasjon om materialer til verktøysettet deres – uansett om de utvikler nye sko eller gjenskaper klassiske design.
Data i aksjon
Et eksempel på datadrevne avgjørelser i aksjon er den subtile transformasjonen av Nike Air Max 90, 95 og 97 til dame.
«Disse skoene er ikoner», sier Grace Lee, senior materialdesigner. «Men for Nike handler det om innovasjon og å hele tiden være på jakt etter noe bedre. I dette tilfellet visste vi at vi kunne forbedre disse skoene ved å bruke mer resirkulert materiale.»
Målet var å oppdatere sentrale sko i Air Max-serien – en av Nikes mest populære.
«Vi visste at vi kunne forbedre sko ved å bruke en større andel bærekraftige materiale», sier materialdesigner Grace Lee, avbildet her.
De kalte prosjektet Better Essentials. «Better» fordi målet var å bruke mer resirkulert materiale enn på originalene. «Essential» fordi den bærekraftige versjonen ikke kunne fjerne det som gjorde originalene berømte i utgangspunktet.
«Vi var besatte av detaljene – følelsen, lukten, berøringen, alt sammen», sa produktseriesjef Negin Mani. «Slik at Nike-tilhengerne fikk det samme produktet, bare med lavere klimapåvirkning ved å bruke resirkulerte materialer.»
Designer av skomateriale Isabel Torres (venstre) i arbeid. Eksempler på det endelige
produktet til Better Essentials-prosjektet (høyre).
Finjustering av designet
Til syvende og sist var det data og analytiske verktøy som gjorde at teamet fikk tatt innovative avgjørelser vedrørende materialer – de oppdaterte alt fra lisser og fôr til mellomsålen ved å bruke resirkulerte alternativer med lavere miljøpåvirkning.
Resultatet ble sko med minst 20 % resirkulert innhold basert på vekt.
Transformasjonen er ikke ment å være sjokkerende. En sann Air Max-fan burde ikke engang kunne få øye på forskjellen i materialer.
Lyktes laget med oppgaven?
«Jeg er en ekspert på materiale, og jeg klarer ikke engang å se forskjellen mellom de originale og bærekraftige materialene», sier Grace.
Høres ut som en seier.
For mer informasjon: Besøk Nike.com/Sustainability for å følge hvert trinn i reisen vår og oppdage nye måter vi kan Move to Zero på – mot null CO2-utslipp og null avfall – sammen.
Foto: Ariel Fisher
Tekst: Sallie Stacker