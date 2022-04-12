Hvis du har lyst til å utgjøre en forskjell gjennom produktdesign, er materialer et godt sted å starte.



Rundt 70 prosent av Nikes karbonutslipp kommer fra materialene. Så selv små endringer kan redusere utslippene betydelig.



«Vi visste at vi hadde et ansvar for å endre materialene våre», sier Isabel Torres, utvikler innen skomateriale, med tanke på Nikes produktlinje Air Max. «Det er som å skru av kranen når du børster tennene. Det er bare den riktige tingen å gjøre.»



Men selv endringer basert på sunn fornuft er vanskelige å gjennomføre uten den rette informasjonen. Det er her data kommer inn i bildet.



«En av rollene til data er at designere får brakt sin visjon ut i live», sier Nina Watkins, som er en del av teamet av dataanalytikere som gir designere verktøyene de trenger for å ta bedre avgjørelser rundt materialer. Så hvordan gjør de det?