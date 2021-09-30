«Å leve ditt beste liv» handler ikke om å bytte 9-til-5-livet mot margaritaer på stranden (beklager). For Angela Manuel Davis, motivasjonssjef (det er en tittel!) og medgründer av et studio som spesialiserer seg på innendørs sykling og boot camps, AARMY, betyr det å finne ut hva som motiverer deg og deretter gå «all in». I denne episoden av Trained, blir den tidligere amerikanske friidrettsstjernen med verten, Jaclyn Byrer, for å fortelle hvordan hun gikk fra å bli skremt av sykling til å undervise Jay-Z og Oprah, og hvordan – takket være råd fra pappa – timene hennes ble kjent som «kirke på en sykkel». Hun forklarer også hvorfor ansvarlighet og bekreftelser er så viktig, hvordan man bygger opp energien i gruppetimer hjemme, og hva hun gjør for å lade opp. Kort oppsummert? Hun forteller oss hvordan vi alle kan få det livet vi fortjener.