Trained Podcast: Forankre deg i mening med Angela Manuel Davis
Veiledning
Noen ganger kan du være din egen største hindring. Enten det er i eller utenfor treningsstudioet, har AARMYs motivasjonssjef løsningen.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
«Å leve ditt beste liv» handler ikke om å bytte 9-til-5-livet mot margaritaer på stranden (beklager). For Angela Manuel Davis, motivasjonssjef (det er en tittel!) og medgründer av et studio som spesialiserer seg på innendørs sykling og boot camps, AARMY, betyr det å finne ut hva som motiverer deg og deretter gå «all in». I denne episoden av Trained, blir den tidligere amerikanske friidrettsstjernen med verten, Jaclyn Byrer, for å fortelle hvordan hun gikk fra å bli skremt av sykling til å undervise Jay-Z og Oprah, og hvordan – takket være råd fra pappa – timene hennes ble kjent som «kirke på en sykkel». Hun forklarer også hvorfor ansvarlighet og bekreftelser er så viktig, hvordan man bygger opp energien i gruppetimer hjemme, og hva hun gjør for å lade opp. Kort oppsummert? Hun forteller oss hvordan vi alle kan få det livet vi fortjener.
«Trikset er å vite at du er verdig resultatene du får. Og ofte kommer vi inn av oss selv, men så snakker vi oss ut av det igjen før vi i det hele tatt har prøvd.»
Angela Manuel Davis
Medgrunnlegger og motivasjonssjef i AARMY
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva han kan gjøre.