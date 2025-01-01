Nike Alpha sport-bh's: de ondersteuning die je nodig hebt
We hebben de Nike Alpha sport-bh gemaakt zodat jij onbezorgd kunt bewegen. Verwacht de beste ondersteuning die stuiteren minimaliseert en een veilig gevoel geeft. En dat terwijl je het comfort en de vrijheid krijgt die je nodig hebt om alles uit je training te halen. In onze collectie vind je ook voorgevormde cups die voor een gladde en flatterende look zorgen. De brede banden onder de borst blijven stevig op hun plek zonder te strak aan te voelen.
Je bent een toegewijd hardloper. Of fanatiek sportschoolganger. Wat je passie ook is: als je voor het maximale gaat, zul je je in het zweet werken. Daarom maken we de Alpha bh's van ons unieke Nike Dri-FIT materiaal. Dat voert vocht van de huid weg, zodat het snel droogt. Strategisch geplaatste, geperforeerde panelen zorgen voor extra luchtstroom op plekken die warm kunnen worden, en cut-outs zorgen voor extra ademend vermogen.
Bij prachtige sportprestaties zijn de marges altijd klein. Daarom hebben we bij het design van onze Alpha sport-bh's veel aandacht voor detail. Let op slimme details zoals schouderbandjes die verstelbaar zijn aan de voorkant, zodat je je optimale pasvorm kunt vinden zonder je in allerlei bochten te hoeven draaien. Ook de achterkant is verstelbaar zodat je het compressieniveau kunt aanpassen. En onze praktische ontwerpen met rits trek je snel en comfortabel aan en uit.
Om de toekomst van onze planeet te beschermen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Daarom hebben we Nike Move to Zero in het leven geroepen. Dit is onze weg naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie. Als onderdeel van dit project recyclen we elk jaar gemiddeld een miljard plastic flessen om garens van topkwaliteit van te maken voor onze kleding. Wil je meedoen? Kijk dan naar Nike Alpha sport-bh's met het label 'Duurzame materialen'.