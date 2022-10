De betrokkenheid van Jordan bij de zwarte gemeenschap

Jordan Brand zijn wij, de zwarte gemeenschap. Groter dan één man, die met zijn wilskracht en talent het begrip grootsheid opnieuw definieerde. Groter dan het basketbalveld waar al vele generaties dromen uitkwamen. Groter dan alle andere worstelingen, obstakels en gevechten.



Net als Michael Jordan zelf staat het merk voor de kracht en het doorzettingsvermogen van hen die ons voorgingen. De kenmerkende wilskracht, het werk, het uitzonderlijke talent is het resultaat van generatie op generatie dromen doorgeven. Van ons verleden leren we dat we, ongeacht het obstakel, ongeacht de strijd, tot een betere toekomst kunnen komen.



Jordan Brand is een familie die groots durft te dromen, en die hard werkt om die dromen ondanks tegenslagen uit te laten komen. We weten hoe het is om het onmogelijke mogelijk te maken. Net als MJ weten we ook dat wat in je eentje onmogelijk lijkt, gezamenlijk mogelijk wordt.



Jordan Brand zijn wij, de zwarte gemeenschap. De strijd voor gelijke kansen en rechten is de onze.



Zolang deze strijd voortduurt, zetten we onze betrokkenheid om in daden. We versterken de roep om verandering. We werken samen aan meer sociale en economische rechtvaardigheid. En we onderwijzen en moedigen aan zodat anderen zich bij ons kunnen aansluiten. We vormen één familie, verbonden door het geloof dat er eindelijk blijvende verandering op komst is.



Geen woorden maar daden. Dromen laten prevaleren boven het noodlot. En gemeenschap boven alles.